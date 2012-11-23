ضرورت ایمن سازی تکایا و هیئتهای عزاداری/ خطر زیر سقف پارچه ای

به گزارش خبرنگار مهر، حادثه آتش سوزی در مسجد ارک که زمستان سال 1383 رخ داد، نمونه ای بود از عدم رعایت نکات ایمنی در این قبیل فضاهای عمومی که حجم زیادی از مردم را در خود جای می دهند. متاسفانه این حادثه ناگوار تعداد زیادی کشته و زخمی داشت که دل همه مردم را به درد آورد.

این در حالی است که هر سال بر تعداد تکایا و هیئتهای عزاداری ماه محرم که در چادرها برپا می شوند، افزوده می شود. همین مسئله همواره موجبات نگرانی مدیران سازمانهای پیشگیری از حوادث و سوانح را فراهم می کند. به طوری که در آستانه فرا رسیدن ماه محرم، توصیه های ایمنی از طریق رسانه ها اطلاع رسانی می شود. اما بعضا شاهد هستیم که عدم رعایت نکات ایمنی در برخی از تکایا و هیئتهای عزاداری، حوادثی را رقم می زند که چندان جدی گرفته نمی شود!

سازمان مدیریت بحران کشور، همواره با صدور اطلاعیه هایی بر این نکات تاکید دارد که در محلهای تجمع عزاداران، معبر خروج اضطراری علاوه بر ورودی اصلی پیش بینی شود.

در فضاهای تجمعی پرتراکم مانند زیارتگاهها، مساجد و... به ازای 50 تا 300 نفر دو درب خروج دور از هم، از 300 تا هزار نفر 3 درب خروج و بیشتر از هزار نفر 4 خروجی پیشنهاد می شود.

خودداری از روشن کردن بخاریهای کارگاهی، بدون دودکش، هیزم سوز، شعله عریان و بدون حفاظ، از دیگر توصیه های ایمنی سازمان مدیریت بحران کشور است.

توصیه هایی که باید جدی گرفته شود

- از عبور دادن دودکش بخاریها از سقفهای با مصالح قابل اشتعال خودداری شود.

- قسمت پخت و پز نباید در مسیر تردد و پارک اتومبیل باشد.

- به اندازه کافی کپسولهای آتش نشانی سیار دردسترس بوده و روشهای استفاده از آنها آموخته شود.

- حتی الامکان از نگهداری مواد نفتی و مایعات قابل اشتعال در داخل محوطه برگزاری مراسم و همچنین پخت و پز خودداری شود.

- قبل از برگزاری مراسم، شبکه های برق، گاز و همچنین لوازم الکتریکی و گرمازا مورد بازبینی افراد متخصص قرار گیرد.

- از دود کردن اسپند، عود با استفاده از ذغال و منقل در داخل هیئتها و تکایا خودداری شود.

- به علت خطرات گاز منوکسید کربن، دودکشهای استاندارد جهت وسایل گرمازا تعبیه شود.

- در ایجاد شبکه آبرسانی آتش نشانی ضروری است ظرفیت مخازن و فاصله ایستگاه تا محل تجمع درنظر گرفته شود.

- حریم چادرها جهت تردد افراد غیرمسئول محافظت شود.

- نصب سیستمهای هشدار حریق در اولویت مسئولین اماکن قرارگیرد.

نظارت بر ایمنی هیئتهای مذهبی

ستادهای مدیریت بحران نواحی و مناطق 22‌ گانه شهر تهران با هدف نظارت بر ایمنی هیئتهای مذهبی و پیشگیری از وقوع حوادث پیش‌بینی نشده در این ایام و انجام هماهنگی بین سازمانهای تخصصی برای رسیدگی به وضعیت ایمنی در هیئتها و تکایا فعال شدند.



بر اساس دستورالعمل ایمنی صادره هدف از فعالیت ستادهای مدیریت بحران در این ایام به حداقل رساندن سطح هرگونه خسارت جانی و مالی، ارتقای سطح آمادگی و یکپارچه سازی تمامی تلاشها در ستادهای مدیریت بحران مناطق، نواحی، محلات، اماکن، تکایا و سازمانهای تخصصی ذیربط برای مقابله با هرگونه حادثه احتمالی و برگزاری ایمن مراسم عزاداری است.

در دستورالعمل ایمنی مراسم عزاداری دهه اول محرم با تاکید بر این نکته که تمامی نقاط خطر آفرین در مسیر حرکت و محلهای تجمع اعضای هیئت را شناسایی و اقدامات کنترلی ویژه ای برای جلوگیری از بروز حوادث در این مکانها اعمال شود، آمده است: از هرگونه انشعاب غیراستاندارد برق و گاز توسط افراد غیرمتخصص و نگهداری کپسول های گاز و دیگر مواد نفتی و شیمیایی (رنگ یا تینر) داخل مساجد، حسینیه ها و تکایا ممانعت به عمل آید.

همچنین تاکید شده که ضمن پیش‌بینی وسایل اطفای حریق و کمک های اولیه در مساجد، حسینیه‌ها و تکایا، نحوه استفاده از این تجهیزات نیز به افراد مشخص شده در این گونه اماکن، آموزش داده شود.

در این دستورالعمل آمده است: از قراردادن وسایل قابل اشتعال مانند برزنت، پرچمهای عزاداری، موکت و فرش در نزدیکی وسایل گرمازا خودداری و هنگام ترک مساجد، حسینیه ها و تکایا از قطع بودن شیرهای گاز و سوخت و خاموش بودن بخاریها اطمینان حاصل شود.

ضرورت رعایت دستورالعملهای بهداشتی

با توجه به اینکه در دهه اول محرم، شاهد توزیع نذورات در تکایا و هیئتهای عزاداری هستیم، لازم است نکات بهداشتی در محیط هایی که این قبیل نذورات تهیه و توزیع می شود، رعایت گردد. از همین رو، وزارت بهداشت با تشکیل تیمهای بازرسی در سراسر کشور، نسبت به نظارت مستمر از هیئتها و تکایا اقدام کرده است.



مهندس سیدرضا غلامی معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: به طور متوسط روزانه نزدیک به 1000 تیم بازرسی در کشور در قالب 2500 بازرس به صورت مستمر بر فعالیتهای تمامی مراکز و اماکنی که در بحث تهیه، طبخ و توزیع نذورات نقش دارند، نظارت می کنند.

وی افزود: این بازرسی ها در خصوص حسینیه ها، تکایا و مساجدی که مراسم عزاداری در آن برقرار است نیز صورت می گیرد.

غلامی تصریح کرد: بهداشت فردی افرادی که در پروسه تهیه، طبخ و عرضه نذورات دخالت دارند همچنین بهداشت مواد غذایی نیز توسط بازرسان کنترل می شود.

به گفته غلامی، سال گذشته در مجموع نزدیک به 220 هزار مورد بازرسی از هیئتها، تکایا و مساجد انجام شد و در حدود 12 هزار تذکر به مسئولان این هیئتها داده شد.

توصیه های اورژانس کشور

دکتر غلامرضا معصومی رئیس اورژانس کشور، در تشریح نکات ایمنی جهت جلوگیری از مسمومیت با منوکسید کربن و آتش سوزی در تکایا، اظهار داشت: مکش نامناسب یا عدم مکش لوله‌های بخاری گازی یا نفتی، سوختن ناقص نفت بخاری، بد کار کردن شومینه گازی یا سوختن ناقص شومینه‌هایی که سوخت آنها چوب است و سوختن ناقص زغال (در منقلهایی که برای کرسی استفاده می‌شود) از دلایل عمده مسمومیت با گاز منوکسید کربن دراین ایام گزارش شده است.

وی با بیان اینکه پیشگیری از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن امری ضروری است، گفت: در این راستا استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد ، اطمینان از مکش کامل و مناسب لوله‌های بخاریها، بازبینی صحت کار وسایل گرمایشی و باز بودن مسیر دودکش توصیه می شود.

معصومی به نشانه‌های مسمومیت با گاز منوکسید کربن اشاره کرد و افزود: سردرد، سرگیجه، استفراغ، کاهش سطح هوشیاری و نهایتا اغما و مرگ از نشانه های مسمومیت با این گاز است.

رئیس مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی کشور توصیه کرد: در صورت مشاهده مواردی دال بر گاز گرفتگی، اولین و مهمترین اقدام برای نجات فرد مسموم، رساندن اکسیژن است. به همین دلیل به محض مشاهده فردی که دچار گازگرفتگی شده، باید پنجره‌ها را باز کنید تا هوای تازه سریعا وارد اتاق شود. منبع نشت گاز را شناسایی و قطع کنید و سریعا با اورژانس 115 تماس بگیرید.