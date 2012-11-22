پیشکسوتان در جنگ نرم جوانان را یاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید خرمدل ظهر پنجشنبه در همایش پیشکسوتان عاشورایی در حسینه عاشقان ثارالله بوشهر اظهار داشت: اینگونه همایشها برای تجلیل از پیشکسوتان در عرصههای مختلف در اکثر کشورها برگزار می شود.
فرمانده سپاه شهرستان بوشهر افزود: برگزاری همایش و تجلیل از پیشکسوتان کمترین کاری است که ما میتوانیم برای آنها انجام دهیم زیرا آنها جان و تمام وجود خود برای دفاع از ارزشها و آب و خاک ایران اسلامی در طبق اخلاص گذاشتند.
وی با اشاره به اینکه انقلاب ما انقلاب عاشورا است، اظهار داشت: سربازان و پاسداران بعد از گذراندن 33 سال از عمر با برکت نظام ایران اسلامی هنوز مثل گذشته پایبند دستاوردها و ارزشهای انقلاب هستند زیرا این دستاوردها در امتداد عاشورا قرار گرفته است.
خرمدل خاطر نشان کرد: پیشکسوتان سپاه باید بر بالا بردن ظرفیت فرهنگی جوانان تلاش و کوشش خود را بیشتر کنند تا مقدمات ظهور امام عصر (عج) هر چه زودتر فراهم شود.
وی تاکید کرد: پایگاههای مقاومت برای اینکه برنامه های بسیج را با کیفیت بهتری انجام دهند باید یک رزمنده و پاسدار بازنشسته را به آنجا وارد کنند.
فرمانده سپاه شهرستان بوشهر یادآور شد: حضور رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و پیشکسوتان سپاه در جمع بسیجیان میتواند در پیشبرد اهداف سپاه و نظام به ما کمک شایانی کند.
