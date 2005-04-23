119 اخطاريه زيست محيطي، طي ماه گذشته

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روابط عمومي اداره محيط زيست شهر تهران زهرا صدر اعظم نوري افزود: 16 اخطاريه زيست محيطي طي يك ماه اول سال جاري براي صنايع غذايي بوده است.

وي تصريح كرد: در بررسي هاي به عمل آمده از طريق شكايات، استعلام و پايش و عمليات گشت محيطي 119 اخطاريه شامل 15 مورد بيمارستان ، 2 مورد صنايع برق و الكترونيك ، 16 مورد صنايع شيميايي ، 27 مورد مراكز خدماتي ، 8 مورد كاني غير فلزي ، 10 مورد آبكاري ، 16 مورد صنايع فلزي ، 6 مورد ريخته گري ، يك مورد نساجي ، يك مورد واحدهاي پلمپ شده ، يك مورد سلولزي و 13 مورد نمونه برداري از واحدهاي آلاينده بوده است.