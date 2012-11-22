شکایت رسمی ایران از داور اماراتی به فیفا/ انتخاب داوران عربی بحث برانگیز است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مهدی محمدنبی دبیر کل فدراسیون با ارسال نامه‌ای به جرمی والکه -دبیر کل فدراسیون جهانی فوتبال- فیفا اعلام کرد تصمیمات داوری دیدار ایران و ازبکستان باعث شد تا تردیدهایی در خصوص قضاوت داوران وجود داشته باشد و ما معتقدیم این داوران باید در تورنمنت‌های سطح پایین‌تر امتحان شوند، نه در بازی‌های مهم و تصمیم گیرنده مثل مسابقات مقدماتی جام جهانی.

متن نامه محمدنبی به والکه به شرح زیر است:

مرجع ذکر شده در بالا، مسابقه مقدماتی برگزار شده در تاریخ 24/8/91 در تهران است. ما بابت این اطلاع رسانی، متاسفیم که تصمیمات داوری در طول مسابقه تردیدهایی را بوجود آورده و نفوذ مستقیمی در نتیجه مسابقه داشته است.

1. در دقیقه 12 نیمه اول، داور گل درست ایران را آفساید اعلام کرد. هر داور متخصصی که صحنه را دقیق مشاهده کند، این امر واضح است بازیکن شماره 9 ایران در موقعیت بین آخرین دفاع کننده ازبکستان و دروازه‌بان قرار داشت. بنابراین، به 2 دلیل تصمیمی که آفساید بود اشتباه است:

الف) توپ به طور مستقیم به طرف تور پرتاب شد و هیچ نیتی برای پاس توپ به بازیکن شماره 9 نبوده است، هیچ یک از دو بازیکن تلاشی برای تصرف توپ نکردند.

ب) بازیکن پیراهن شماره 9 در مقابل دفاع کننده‌های ازبک بود، نه پمقابل دروازه‌بان آنها است. بنابراین، او نمی‌توانست جایی که دروازه‌بان ایستاده بود، را ببیند و نمی‌توانست دید خود را مسدود کند. بعلاوه دو بازیکن در یک خط قرار نداشتند، بنابراین هیچ دلیلی بر اعلام آفساید به خاطر مسدود شدن دید دروازه بان وجود ندارد.

2. در دقیقه 70 مسابقه، بازیکن شماره 23 ایران و شماره 17 ازبکستان؛ قبل از شوت بازیکن شماره 18 ایرانی به خارج از محدوده، برای بدست آوردن توپ رقابت می‌کردند. تا موقعی که کمک داور اول پرچم خود را برای پرتاب اوت به درستی بالا آورد، داوری که از مسیر حادثه دور بود، به بازیکنان نزدیک شد و بر خلاف انتظار، اصرار داشت که خطا و یک شوت آزاد، به نفع ازبکستان اعلام کند.

این موضوع بسیار ناباورانه است که داور به بازیکن پیراهن 17 ازبکستان با یک کارت زرد اخطار داد؛ اما رأی دستیار خود که پرتاب اوت به نفع ازبکستان بود را رد کرد که منجر به گل پیروزی مسابقه شد. بنابراین در این لحظه، داور باید یا یک خطا برای ایران یا یک پرتاب اوت برای ازبکستان اعلام می کرد. بعلاوه، بازیکن شماره 17 ازبکستان با بی انضباطی عمدی اش باید اخراج می شد.

3. در دقیقه 88 مسابقه، بازیکن ایران از سمت چپ زمین مسابقه به توپ ضربه‌ای زد که یکی از مدافعین ازبکستان، بازیکنی که در منطقه پنالتی بود با دست مانع رفتن توپ به سمت گل شد.

4. وقتی که سوت پایان به صدا درآمد، بازیکن شماره 7 تیم ازبکستان به سمت داور دوید و شروع به پریدن جلوی او کرد، که کاملا تکان دهنده بود، از این جهت که چرا باید بازیکنان تیم برنده، پیروزی‌اش را با داور جشن بگیرد.

در نتیجه، نظر به اینکه 2 تیم از کشورهای عربی در گروه A مسابقات مقدماتی آسیا حضور دارند، انتخاب داوران با ملیت عرب مسائل بحث برانگیزی را مقابل تماشاچیان ایران بوجود آورده است.

فدراسیون فوتبال ایران از فیفا درخواست می‌کند برای مسابقات آینده داوران غیرعربی را انتخاب کند، بنابراین امیدوار است که عدالت و بی‌طرفی به طورکامل در مسابقات باقیمانده مشاهده شود.

ضمناً معتقدیم گروه داوری این مسابقه که شامل داور وسط و دو کمک آن بودند، به درستی انتخاب نشده بودند زیرا کمک داوران انتخاب شده برای این مسابقه، کمک‌هایی نبودند که پیش از این با این داور قضاوت کرده باشند و معتقدیم ابتدا ایشان باید در تورنمنت‌های سطح پایین‌تر استفاده شوند و پس از آن برای مسابقات مهم و تاثیرگذاری مانند این دیدار و یا تمامی دیدارهای کسب سهمیه جام جهانی از ایشان استفاده شود.

درآخر، ما به خوبی آگاهیم نتیجه بازی ایران و ازبکستان در حال حاضر قابل تغییر نخواهد بود، اما ما با قدرت درخواست می کنیم که فیفا اقدامات مناسبی برابر موارد فوق با داور انجام دهد و نتیجه را به این فدراسیون اعلام کند.‌ مشتاقانه منتظر پاسخ شما در این زمینه هستیم.