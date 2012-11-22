مسئول جدید امور ورزشی سپاه ناحیه بهارستان معرفی شد

به گزارش خبرنگارمهر، ظهر پنجشنبه، پس از پایان مراسم پر فیض قرائت زیارت عاشورای حسینی در اداره ورزش وجوانان شهرستان بهارستان، ضمن قدردانی از فعالیت های پاسدار مرتضی بیگلری در انجام امور ورزش سپاه، رضا مرتضایی را با حکم جدید به عنوان مسئول ورزشی منصوب کرد.

همچنین در احکامی دیگری رضا فلاح طی حکمی ازسوی فرماندهی سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران به عنوان سرپرست بسیج کانون مهندسین شهرستان بهارستان منصوب شد.

سردار علی نصیری در جریان افتتاح کانون بسیج مهندسین شهرستان بهارستان که با حضور فرماندار، فرمانده سپاه ناحیه شهرستان بهارستان برگزار شد، قول مساعد داد که با تخصیص اعتبارات مورد نیاز، اقدامات لازم برای تجهیز هر چه بهتر این کانون صورت گیرد.