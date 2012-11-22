هیئت‌ های مذهبی قداست عزاداری را حفظ کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علی شفیعی ظهر پنجشنبه در شورای اداری استان خوزستان به مناسبت هفته بسیج، اظهار کرد:باید وقار، اسلامیت و ابهت مراسمها و دسته‌ های عزاداری با رعایت شئون اسلامی متجلی شود.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ شئون اسلامی و قداست عزاداری در هیئت های مذهبی، گفت: جلوگیری از اختلاط زن و مرد در مراسمهای سوگواری و دسته ‌ها و هیئت ‌های عزاداری به ویژه در تاسوعا و عاشورا ضروری است.



شفیعی با اشاره به قیام امام حسین (ع) و اسارت حضرت زینب (س) افزود: این بانوی بزرگوار در زمان اسارت هنگامی که وارد مجلس ابن زیاد می شوند، صورت خود را با آستین می‌ پوشانند و با این کار خود درس حجاب و عفاف به همه مسلمانان به ویژه زنان داده‌اند.



وی تصریح کرد: این حرکت حضرت زینب (س) نشان میدهد در بسیاری شرایط حاد که به تصور برخی الزامات از بین می روند، توجه و غفلت نکردن از این الزامات ضروری است.



نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به نقش بسیج اظهار کرد: بسیج فتح الفتوح و شجره طیبه انقلاب اسلامی است که آثار و برکات این نهاد مقدس را در طول سالهای جنگ و پس از جنگ شاهد بودیم.

وی افزود: بسیجیان در دوران دفاع مقدس لرزه بر اندام دشمنان انداختند و ملت ما نیز امروز باید بداند که بسیجی بودن تنها پوشیدن لباس نظامی نیست و هرکس با تفکر و اندیشه بسیجی زندگی و مصالح کشور را در نظر داشته باشد یک بسیجی است.



شفیعی ادامه داد: اگرچه امروز در اداره‌ ها و سازمانهای دولتی انجمن ‌های اسلامی، کانون ‌های فرهنگی و پایگاه‌ های مقاومت بسیج فعال هستند اما به نظر می ‌رسد که فعالیت‌ های فرهنگی این تشکلها فقط اعضای آنها را در بر می‌ گیرد و شامل همه کارکنان آن مجموعه نمی ‌شود.



وی با تاکید براینکه بسیجی بودن باید فراگیر شود، گفت: در مرحله عمل همه باید عنصری بسیجی، فرهنگی، انقلابی و اسلامی باشند.



شفیعی تصریح کرد: انقلابی، فرهنگی، اسلامی و بسیجی بودن نباید تنها در یک بعد تجلی داشته باشد، بلکه باید در همه قسمتها و ابعاد این نهادها منتشر شود تا پیشرفت این نهادها را رقم بزند.

