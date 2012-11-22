حرکت در مسیر استانداردسازی حمل و نقل در مرزها ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان کرمانشاه ظهر پنجشنبه در محل سالن جلسات حوزه استانداری کرمانشاه برگزار شد.

دادوش هاشمی با اشاره به ارتقاء سهم کرمانشاه از کل میزان صادرات کشور از شش درصد، به هشت درصد، خاطر نشان کرد: مسئولین استانی ذیربط در حوزه تجارت خارجی باید ضمن بررسی کامل و کارشناسانه فهرست کالاهای صادر شده از گمرکات استان کرمانشاه سازوکاری را در راستای هدایت صنعتگران و سرمایه گذاران طراحی کنند تا آن دسته کالاهایی که زمینه تولید در استان را جهت صادرات به کشور عراق دارند درصورت امکان در همین استان تولید و صادر شود.

وی افزود : از این طریق می توان ضمن ارتقای تنوع منابع ارزی کشور؛ زمینه اشتغال مطلوب نیروی کار استان را فراهم کرد.



استاندار کرمانشاه در ادامه ضرورت ارائه خدمات رفاهی مطلوب را به بازرگانان، کوله بران، پیله وران و رانندگان کامیون های ترانزیت در پایانه های مرزی یادآور شد و گفت: حرکت در مسیر استانداردسازی روزافزون سازوکارهای حمل و نقل کالا و خدمات در پایانه های مرزی استان یک ضرورت است و با در نظر داشتن وضعیت موجود که مغرضین و دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از هیچ توطئه ای برای ایجاد مانع در راه توسعه کشور رویگردان نیستند.

وی ادامه داد: لازم است اتخاذ تصمیم در زمینه صادرات کالا و امور گمرکی با دقت نظر و کارشناسی مضاعف صورت گیرد تا روند مطلوب توسعه صادرات غیرنفتی با قدرت ادامه یابد و از این طریق کشور از گذرگاه تحریم های کینه توزانه دشمنان نظام عبور کند.

در این جلسه همچنین گزارشی از روند فعالیت های عمرانی در بازارچه های مرزی پرویزخان‘ شیخ صله و شوشمی ارائه شد.

هم چنین گزارش مفصلی از وضعیت تجارت خارجی کشور و سهم استان کرمانشاه در این روند ارائه شد که بر اساس آمارهای رسمی ارائه شده، میزان صادرات کالاهای غیرنفتی از گمرکات استان نسبت به مقطع زمانی مشابه در سال گذشته رقمی حاکی از یک و شش دهم درصد رشد را نشان می دهد.

