بهروز توكلي : ملتي كه كتاب مي خواند همواره حرفي نو براي گفتن دارد / ناشر و نويسنده حق ندارند نظر مخاطبان را به هيچ انگارند

اين نويسنده در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : در جريان حركتي مانند نمايشگاه كتاب تهران كه جنبه ي بين المللي نيز دارد ، به وضوح مشخص مي شود كه واكنش مخاطبان و دوستداران كتاب نسبت به آثار منتشر شده چيست ، به هر صورت فروش يا عدم فروش يك اثر مكتوب مي تواند براي ناشر و مولف نقش تعيين كننده اي داشته باشد .





بهروز توكلي : مي توان در مواقعي هدايت هاي فرهنگي كرد و آسيب ها و خطرات فرهنگي كتابهاي ضعيف و سطحي را به مردم نماياند .



خالق رمان " ناردانا " تصريح كرد : اين كه نويسنده ، شاعر، ناشر و مترجم در فرايند توليد اثر مكتوب نظر مخاطبان را دخيل كند ، كار پسنديده اي است ، نمي توان در اين زمينه با رويكردي روشنفكرانه وارد بحث شد و نظر مردم كه همانا از مخاطبان جدي و اصلي كتاب هستند ، را به هيچ انگاشت يا در برابر آن ايستاد ، اصولا چنين حقي ، پذيرفته نيست ، اما مي توان در مواقعي هدايت هاي فرهنگي كرد و آسيب ها و خطرات فرهنگي كتابهاي ضعيف و سطحي را به مردم نماياند .بهروز توكلي اظهار داشت : بايد تلاش كرد تا روز به روز به داشته هاي فرهنگي مردم افزوده شود و يكي از اين راه ها ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني است ، چرا كه ملتي كه كتاب مي خواند همواره حرفي نو براي گفتن دارد .