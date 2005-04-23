بهروز توكلي : ملتي كه كتاب مي خواند همواره حرفي نو براي گفتن دارد / ناشر و نويسنده حق ندارند نظر مخاطبان را به هيچ انگارند

اين نويسنده در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : در جريان حركتي مانند نمايشگاه كتاب تهران كه جنبه ي بين المللي نيز دارد ، به وضوح مشخص مي شود كه واكنش مخاطبان و دوستداران كتاب نسبت به آثار منتشر شده چيست ، به هر صورت فروش يا عدم فروش يك اثر مكتوب مي تواند براي ناشر و مولف نقش تعيين كننده اي داشته باشد .
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بهروز توكلي : مي توان در مواقعي هدايت هاي فرهنگي كرد و آسيب ها و خطرات فرهنگي كتابهاي ضعيف و سطحي را به مردم نماياند .
بهروز توكلي اظهار داشت : بايد تلاش كرد تا روز به روز به داشته هاي فرهنگي مردم افزوده شود و يكي از اين راه ها ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني است ، چرا كه ملتي كه كتاب مي خواند همواره حرفي نو براي گفتن دارد .
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