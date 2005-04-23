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۳ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۲:۴۳

خريد يا عدم خريد كتاب ، پيام خاموش مخاطب به ناشر و مولف ( 5 )

بهروز توكلي : ملتي كه كتاب مي خواند همواره حرفي نو براي گفتن دارد / ناشر و نويسنده حق ندارند نظر مخاطبان را به هيچ انگارند

بهروز توكلي - نويسنده ، گفت : بي ترديد هر اثري كه در حوزه ي كتاب خلق و متولد مي شود ، مخاطباني را به دنبال خود دارد و هرچقدر اين عده از نظر كمي بيشتر باشند ، سرمايه گذار ( ناشر ) و پديد آورنده ( مولف ) را به ادامه يا قطع راهي كه در پيش گرفته اند ، تشويق مي كنند .

اين نويسنده در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : در جريان حركتي مانند نمايشگاه كتاب تهران كه جنبه ي بين المللي نيز دارد ، به وضوح مشخص مي شود كه واكنش مخاطبان و دوستداران كتاب نسبت به آثار منتشر شده چيست ، به هر صورت فروش يا عدم فروش يك اثر مكتوب مي تواند براي ناشر و مولف نقش تعيين كننده اي داشته باشد .

بهروز توكلي :  مي توان در مواقعي هدايت هاي فرهنگي كرد و آسيب ها و خطرات فرهنگي كتابهاي ضعيف و سطحي را به مردم نماياند .

خالق رمان " ناردانا " تصريح كرد : اين كه نويسنده ، شاعر، ناشر و مترجم در فرايند توليد اثر مكتوب نظر مخاطبان را دخيل كند ، كار پسنديده اي است ، نمي توان  در اين زمينه با رويكردي روشنفكرانه وارد بحث شد و نظر مردم كه همانا از مخاطبان جدي و اصلي كتاب هستند ، را به هيچ انگاشت يا در برابر آن ايستاد ، اصولا چنين حقي ، پذيرفته نيست ، اما مي توان در مواقعي هدايت هاي فرهنگي كرد و آسيب ها و خطرات فرهنگي كتابهاي ضعيف و سطحي را به مردم نماياند .

بهروز توكلي اظهار داشت : بايد تلاش كرد تا روز به روز به داشته هاي فرهنگي مردم افزوده شود و يكي از اين راه ها ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني است ، چرا كه ملتي كه كتاب مي خواند همواره حرفي نو براي گفتن دارد .     

کد مطلب 175036

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