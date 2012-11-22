داستان تلخ جاده کرمان - بم ادامه دارد/ چهار کشته و زخمی در آخرین تصادف

به گزارش خبرنگار مهر، جاده کرمان – بم مهمترین محور مواصلاتی برای عبور و مرور کالاهای و مسافران از شرق کشور به سمت استان کرمان و سایر استانهای مرکزی است در حقیقت این جاده کشور را به پاکستان و افغانستان و بنادر استان سیستان و بلوچستان متصل می کند.

این جاده کم عرض تاکنون خسارات مالی و جانی بسیاری را از مسافرانش گرفته است و به همین دلیل پس از زمین لرزه مهیب بم و خسارات بسیاری که به آن وارد شد قرار شد در زمانی کوتاه دو بانده شود.

در آن زمان که تب کمک رسانی به بم بالا بود سازمانهای بین المللی از اختصاص بودجه مورد نیاز برای دو بانده کرمان این جاده خبر دادند اما بعدها گفته شد که هیچ کمکی دریافت نشده و در نهایت پروژه دو بانده شدن جاده کرمان – بم سپرده شد به دست اعتبارات قطره چکانی.

"اتمام دو بانده کردن جاده بم در سال جاری" وعده ای که در انتظارش هستیم

دو بانده کرمان یکی از پر ترافیک ترین محورهای شرق کشور که در کنار محور بندرعباس – کرمان از ترافیک بالا و در ضمن از خطرناکترین جاده ها محسوب می شود داستانی دارد بلند که گویی همچنان در پس وعده ها خاک می خورد اما طبق آخرین اظهارنظر فرماندار بم قرار است این محور حادثه خیز که بسیاری از مردم کرمان و بم از آن خاطراتی بدی دارند تا پایان سال جاری تمام شود.

نکته جالب اینکه مسئولان قول داده اند که محور سیرجان – کرمان که بخش حادثه خیز جاده کرمان – بندرعباس است نیز در همین سال تمام شود که باید منتظر ماند و دید که آیا درنهایت این قصه در سال جاری تمام می شود و یا به بهانه اعتبارات باز هم به تعویق خواهد افتاد.

کامیونی که چوپان و گوسفندانش را کشت

اما با وجود این وعده ها تصادفهای جاده ای در این دو محور ادامه دارد و طی هفته گذشته جان تعدادی از هم استانیها را گرفته و در موردی دیگر 84 گوسفند را نیز به کام مرگ فرستاده است.

اواسط هفته جاری در جاده سیرجان یک کامیون در تاریکی شب با یک چوپان و گله گوسفندان همراهش برخورد کرد و همگی آنها را به کام مرگ فرستاد و راننده کامیون را روانه بیمارستان کرد.

نیروی انتظامی در این خصوص اعلام کرد که بر اثر برخورد یک دستگاه کامیون با یک چوپان در سیرجان استان کرمان، چوپان جان خود را از دست داد و 84 راس دام نیز تلف شدند.

در گزارش پلیس راه آمده است که یک دستگاه کامیون که روز گذشته در محور سیرجان – بندرعباس در حال تردد بود، با یک چوپان و گله اش برخورد کرد.



در پی این سانحه، چوپان به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد و 84 راس دام نیز تلف شدند.

آخرین تصادف مرگبار جاده بم



اما حادثه دیگر شب گذشته در جاده کرمان – بم روی داد و سه کشته و زخمی بر جای گذاشت.



گزارش پلیس راه در این زمینه نیز اینگونه است که شامگاه گذشته در پی واژگونی یک دستگاه سواری پژو 405 در محور بم - کرمان، دو نفر کشته و یک نفر دیگر مجروح شد.



یک دستگاه سواری پژو 405 هنگام تردد در محور بم – کرمان، از مسیر خود منحرف و واژگون شد.

بر اثر این حادثه، راننده خودروی سواری مجروح و 2 سرنشین آن به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادند.

کارشناس تصادفات سرعت زیاد و ناتوانی راننده در کنترل خودرو را علت وقوع حادثه اعلام کرد.

آرزویی که شاید در سال جاری برآورده شود

این درحالی است که راننده های ترازیتی و جاده ای استان کرمان نیز از کیفیت بسیار پائین چاده کرمان – بم گلایه دارند.



این جاده جدای از نقش ارتباطیش با کشورهای همسایه اما نقش دیگری نیز دارد که ایجاد ارتباط بین شهرستانهای شرقی و جنوبی استان کرمان با شهر کرمان است.



همین امر بر ترافیک آن افزوده و در صورت قرار گرفتن در فصل برداشت محصولات کشاورزان هزاران کامیون نیز بر حجم ترافیک آن افزوده می شود اما جاده بم همان است که سالها قبل بود و طرح دو بانده شده اش آرزویی است که شاید امسال برآورده شود.

از سوی دیگر باور مردم کرمان بر این است که متاسفانه راننده های بم و شهرستانهای جنوبی نیز در این جاده رانندگی مخاطره امیز می کنند که جدای از اینکه این گفته صحیح باشد یا نه شاید بهتر باشد که هم استانیها تا پایان بهینه شدن این جاده ها خود قوانین را با وسواس بیشتری انجام دهند

50 درصد تصادفات در کرمان به دلیل واژگونی است

رئیس پلیس راه استان کرمان در خصوص شرایط جاده های استان کرمان می گوید: 50 درصد تصادفات در سطح استان کرمان بر اثر واژگونی خودرو روی می‌دهد.

سرهنگ احمد حجت‌آبادی با اشاره به اینکه استان کرمان شمال، جنوب، شرق و غرب کشور را به هم متصل می‌کند، اظهار داشت: مساحت استان کرمان 183 هزار و 417 کیلومتر است که 11 درصد سرزمینی کشور را شامل می‌شود.



وی افزود: بالغ بر 25 هزار و 317 راه در استان کرمان وجود دارد که از این تعداد راه ‌های استان 907 کیلومتر بزرگراه که شامل چهار درصد تمام راه ‌های استان کرمان است و 2 هزار و 113 راه اصلی و مابقی راه فرعی، آسفالته و شنی وجود دارد.

340 کشته سهم جاده های کرمان در سال گذشته



وی ابراز داشت: آمار تصادفات فوتی در سال گذشته 340 فقره بوده که در هفت ماه امسال به 329 نفر رسیده که 11 فقره کاهش یافته و این نشانگر سه درصد کاهش در تصادفات منجر به فوت است.



وی عنوان کرد: تعداد جرحی‌های سال گذشته یک ‌هزار و 121 نفر بوده که در هفت ماه سال جاری به 886 نفر رسیده و این نشانگر 25 درصد کاهش در تصادفات جرحی است.

سرهنگ حجت‌آبادی بیان کرد: در سال گذشته مجموع تصادفات فوتی و جرحی یک‌هزار و 461 مورد بود که در هفت ماه امسال به یک‌هزار و 215 فقره رسیده است.



وی تصریح کرد: تعداد فوتی‌های سال گذشته 531 نفر بوده که در هفت ماه امسال به 542 نفر رسیده که 11 نفر یعنی دو درصد افزایش نسبت به سال گذشته داشته است.

رئیس پلیس راه استان کرمان گفت: تعداد مجروحان سال گذشته در استان کرمان ‌هزار و 709 نفره بوده که در هفت ماه امسال به 2 هزار و 70 نفر رسیده است.

610 واژگونی در سال جاری

وی با اشاره به اینکه 610 واژگونی ماشین در سال جاری داشته‌ایم، بیان کرد: 50 درصد تصادفات در سطح استان کرمان را واژگونی ماشین به خود اختصاص داده به این دلیل که طول راه ‌های استان کرمان زیاد است و امکانات رفاهی در راه‌های استان وجود ندارد.

وی افزود: مجموع تصادفات دو یا چند وسیله نقلیه با یکدیگر 517 فقره است که 43 درصد مجموع تصادفات را به خود اختصاص داده است.



این مسئول عنوان کرد: از مجموع تصادفات در استان کرمان 88 فقره تصادف وسایل نقلیه با عابر پیاده بود که هفت درصد تصادفات را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: از مجموع تصادفات در استان کرمان 668 فقره تصادف در جاده‌های فرعی و روستایی بوده که 55 درصد تصادفات را به خود اختصاص داده است.

