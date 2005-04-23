پروژه هاي عمراني دانشگاه آزاد ميبد در سال جاري تكميل مي شود

دكتر زارع در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، گفت: در سال جديد ساختمان تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد ميبد در مساحتي حدود 6000 مترمربع به بهره برداري خواهد رسيد.

همچنين استادسرا دانشگاه آزاد ميبد در مساحتي نزديك به 1500 مترمربع تكميل خواهد شد. ضمن اينكه ساختمان اداري 6000 مترمربعي دانشگاه آزاد ميبد در سال جاري به بهره برداري خواهد رسيد.

رئيس دانشگاه آزاد ميبد يادآور شد : تا پايان سال جاري خوابگاه دانشجويي دانشگاه آزاد ميبد در مساحت 5800 مترمربع در اختيار دانشجويان قرار مي گيرد.

وي در پايان به تكميل فضاسازي و خيابان بندي دانشگاه آزاد ميبد در سال جاري اشاره كرد.