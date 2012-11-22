همایش شیرخوارگان حسینی در دماوند برگزار می شود

مسئول واحد فرهنگی و اجتماعی شهرداری دماوند در گفتگو با خبرنگار مهر،"ضریح گهواره" را از ویژه برنامه های شهرداری دماوند دانست و گفت: این برنامه به همت دیگر ارگانهای فرهنگی شهر به مناسبت شهادت شیرخوار کربلا حضرت علی اصغر(ع) با حضور مادران و فرزندان شیرخوار با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای کربلا برگزار می شود.

محمدهادی کرمانی افزود: این برنامه که همزمان با دو هزار نقطه ایران و جهان است، روز هشتم محرم با اجرای برنامه های ویژه در قالب سخنرانی، مداحی و عزاداری در حسینیه محله قاضی برگزار می شود.

وی به دیگر برنامه های این نهاد شهری اشاره کرد و بیان داشت: نمایشگاه "عفاف و حجاب" به همراه ایستگاه محصولات فرهنگی، ایستگاه کتیبه نویسی توسط خوشنویسان و نقاشان کودک بر روی پارچه با همکاری بسیج حوزه 7 خواهران، انجمن خوشنویسان و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دماوند برگزار می شود.

سوگواره هنری "مولای عشق"

مسئول فرهنگی و اجتماعی شهرداری دماوند ادامه داد: سوگواره هنری "مولای عشق" به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن هنری دماوند، "شب شعر عاشورایی" با همکاری انجمن شعر دماوند، تجلیل از نوجوانان نغمه سرای حسینی به همت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان از دیگر برنامه های این نهاد شهری است.

وی در ادامه با بیان اینکه ماه محرم فرصت مناسبی برای احیای ارزشهای ناب اسلامی است، عنوان کرد: امام حسین (ع) در راه امر به معروف و نهی از منکر جان خود را فدا کرد تا حقیقت اسلام مانگار شود و امروز وظیفه ما است تا جوانان را با آموزه های دینی در مورد واقعه و رخداد کربلا و عاشورا آشنا کنیم.

کرمانی با اشاره به اینکه بزرگترین درس مکتب عاشورا، آزادی و آزادگی است که در سایه اسلام راستین به دست می آید، اضافه کرد: شجاعت، دلیری، عزت و سربلندی و ولایت مداری از درسهای دیگر عاشوراست.