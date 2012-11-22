گلزار شهدای رشت غبارروبی و عطرافشانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول امور روحانیون نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس گیلان عصر پنجشنبه با اشاره به ولایت مداری و رشادت های شهدا در دوران دفاع مقدس بر لزوم اطاعت محض از ولایت فقیه تاکید کرد.

حجت الاسلام اکبر حسینی اطاعت محض از ولایت را پابه پای ولی حرکت کردن دانست و افزود: تمامی آحاد مردم فردای قیامت در پیشگاه شهدا باید پاسخگو باشند.

وی همچنین ولایت را موجب عزت و افتخار ملت بلند مرتبه ایران خواند و اذعان داشت: تمام همیت وآزادگی انسانها بسته به تبعیت از ولایت است.

مسئول امور روحانیون نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس گیلان با اشاره به اینکه هفته بسیج یادآور خاطره شهدا، جانبازان و حماسه سازان بزرگ ایران اسلامی در طول هشت سال دفاع مقدس است، افزود: رسالت مهم بسیج حرکت در مسیر نهضت عاشوراست.

وی تصریح کرد: بسیجیان ایران اسلامی با الگو گرفتن از نهضت سرخ امام حسین (ع) بدون هیج هراسی در برابر استکبار ایستادگی کرده، عزت و سربلندی را برای این کشور به ارمغان آورده اند.