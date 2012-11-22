نمایشگاه "امتداد عاشورا" در شاهرود افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امام جمعه شاهرود همزمان با آغاز هفته بسیج، در دیدار جمعی از پاسداران سپاه ناحیه شاهرود اظهار داشت: همه ما چه بسیجی و چه غیر بسیجی باید همت کنیم و جامعه و کشوری مطابق با اسلام و دور از تکیه بر دشمن بسازیم.

حجت الاسلام محمود ترابی افزود: باید اهداف عاشورایی را بیش از پیش به مردم به ویژه جوانان بشناسانیم و الگوسازی مناسبی برای آنها داشته باشیم.

حجت الاسلام حسین غرقی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه شاهرود در این دیدار بیان کرد: با توجه به مصادف شدن ماه محرم و هفته بسیج باید این همزمانی را غنیمت شمرده و بیشتر از قبل فعالیت‏های بسیج را در استای اهداف عاشورایی انجام دهیم.

عباس مطهری فرمانده سپاه ناحیه شاهرود با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در استان خراسان شمالی در دیدار با بسیجیان و جوانان، اظهار داشت: طبق فرموده حضرت آقا، نباید از دشمن غفلت کرد، دشمن از راههای مختلف وارد می شود و باید هوشیار بود.

وی بیان کرد: باید تلاش کنیم تا سبک زندگی اسلامی خود را به سبک زندگی غربی که به تدریج در حال وارد شدن در زندگی ماست نفروشیم و همچنان پیروی از ولایت فقیه را ادامه دهیم.

در این دیدار که در محل دفتر امام جمعه شهرستان انجام شد، فرمانده سپاه ناحیه شاهرود، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه شاهرود، مسئولین بسیج ادارات و فرماندهان حوزه های مقاومت بسیج شهرستان و جمعی از پاسداران سپاه ناحیه شاهرود حضور داشتند.

نشست بصیرتی عشق حقیقی و مجازی ویژه دانش آموزان دامغانی

کارشناس علوم دینی دامغان در نشست بصیرتی عشق حقیقی و مجازی که با حضور دانش آموزان شرکت کننده در اردوی راهیان نور در اردوگاه شهید زین‌الدین اندیمشک برگزار شد، گفت: عشق حقیقی مطلق به خداست و این عشق زمانی بدست می‌آید که خود را خوب بشناسیم و اگر این اتفاق رخ دهد، خدا را خوب خواهیم شناخت.

مریم هراتیان اظهار داشت: عشق به خلق خدا مثل عشق به همسر و فرزند و عشق به برخی ابزار دنیا، عشق‌های مجازی هستند.

وی ادامه داد: البته عشق مجازی زیرمجموعه عشق حقیقی است؛ یعنی اینکه تا زمانی عشق حقیقی نداشته باشیم عشق مجازی را درک نخواهیم کرد.

بروشور شهیدان شاخص دامغان چاپ و توزیع شد

فرمانده بسیج دانش‌آموزی دامغان از چاپ و توزیع بروشور شهیدان شاخص دامغان و برگزاری مسابقه پیامکی از زندگی‌نامه این شهیدان خبر داد و اظهار داشت: نصب عکس شهدا در اتوبوس‌ها و قطار و برگزاری نشست سه حلقه صالحین در اردوگاه شهید زین‌الدین از دیگر برنامه های این نهاد طی سالجاری است.

وی اضافه کرد: جمع‌آوری دل‏نوشته‌های دانش‌آموزان و یادداشت آن در دفترچه خاطرات راهیان نور و توزیع کارت‌های ختم قرآن و صلوات با نام یک شهید و توزیع بسته‌های فرهنگی و برگزاری حلقه‌های صالحین با موضوع‌های بصیرتی اخلاقی و پخش کلیپ‌های مداحی و مذهبی برگزار شد.

مطلبی گفت: در کلیه یادمان‌ها و اردوگاه‌ها نماز به جماعت برگزار شد و شرکت دانش‌آموزان در رزمایش اردوگاه شهید مسعودیان و مراسم وداع با شهدا از جمله این برنامه ‏ها بود.

نمایشگاه "در امتداد عاشورا" شاهرود افتتاح شد

نمایشگاه مرکزی در امتداد عاشورای ناحیه مقاومت بسیج سپاه شاهرود در آغاز هفته بسیج، توسط امام جمعه و جمعی از مسئولین سپاه ناحیه شاهرود افتتاح شد.

همچنین مسئولین از غرفه بسیج جامعه زنان در نمایشگاه دیدار کردند و توسط مسئولان غرفه توضیحاتی مبنی بر محتوای غرفه ارائه شد.

غرفه بسیج جامعه زنان در نمایشگاه شامل غرفه‌های فاطمیون، نمایی از زندگی و نحوه شهادت حضرت زهرا(س)، زینبیون، نمایی از علقمه و شهادت حضرت اباالفضل(ع) و کاروان اسرا، سبک زندگی رحمانی و زندگی شیطانی، مقایسه زندگی معنوی و شیطانی یک زن در عصر حاضر و عاقبت برزخی سبک زندگی شیطانی، و غرفه سینما، پخش فیلم‌ها و کلیپ‌ها و عکس‌های زنان و مادران شهدا در دفاع مقدس، سخنان مقام معظم رهبری در مورد زنان و... است.

هدف از اجرای این محتوا الگوسازی مناسب برای زنان و دختران جامعه امروزی است.

همزمان با افتتاح این نمایشگاه هفت نمایشگاه دیگر نیز در شهرهای بسطام، مجن، کلاته خیج و رویان و روستاهای ابر، دهملا و میقان که به همت حوزه‌های مقاومت بسیج سپاه شاهرود برپا شد، افتتاح شد و آماده بازدید عمومی مردم ولایت‌مدار شهرستان است.

همایش شیرخوارگان حسینی در شاهرود برگزار شد

همایش شیرخوارگان حسینی که به همت بسیجیان پایگاه مقاومت حضرت زهرا(س) در محل مهدیه مغان برپا شد بیش از 350 نفر از خواهران بسیجی و غیر بسیجی حضور داشتند.

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج حضرت زهرا(س)، بیان کرد: هدف از برپایی این همایش زنده نگه داشتن یاد و تجدید بیعت با شهدای کربلا و ادامه دادن راه آنها و الگوسازی برای زنان و کودکان که همواره پیرو ولایت باشند.

فاطمه رحیمی افزود: حضور بسیجیان در این مراسم و مصادف شدن هفته بسیج با ماه محرم، خودالگویی و راهی برای رسیدن به اهداف والای قیام امام حسین(ع) است.

این مراسم با روضه خوانی و مداحی و مراسم علم بندان به یاد سقای کربلا به پایان رسید.

همایش نونهالان بسیجی شاهرود برگزار شد

همایش نونهالان بسیجی حوزه مقاومت ایمان شاهرود با حضور بیش از 200 نفر از دانش آموزان بسیجی مقطع ابتدایی (امیدان) در سالن اجتماعات کانون جوانان بسیج شاهرود برگزار شد.

در این همایش مبلغ حوزه علمیه قم با بیان اینکه در واقعه عاشورا از کودک تا پیرمرد حضور فعال و موثری داشتند گفت: قیام سالار شهیدان نشان می‌دهد که از کودک تا پیر به یک اندازه در درک این حماسه نقش دارند و اینجا سن مهم نیست بلکه درک و فهم مهم است.

حجت‌الاسلام علی حسام با اشاره به شهادت علی اصغر و عبدالله ابن الحسن(ع) اظهار داشت: دشمن مکار با تعدی به کودکان نشان داد که هیچ اهمیتی برای جامعه بشری قائل نیست و اهمیتی برای او ندارد که کودکان معصوم و بی‌گناه هستند.