قدردانی هنیه از کمکهای ایران/ تهاجم به مقاومت ساده نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه القدس فلسطین، "اسماعیل هنیه" رئیس دولت منتخب فلسطین دقایقی پیش در یک کنفرانس خبری در غزه حاضر شد.

وی تاکید کرد: پیروزی در جنگ اخیر علیه رژیم صهیونیستی ، آغاز پیروزیهای مقاومت است. این پیروزی میلیونها نفر را خوشحال کرده و باعث خرسندی خانواده های شهید و اسرای فلسطینی شده است.

هنیه تاکید کرد: ما این پیروزی را تقدیم شهدای مقاومت فلسطین به ویژه شهید "احمد الجعبری" می کنیم. این پیروزی به صهیونیستها اثبات کرد که تهاجم به هر کشور پایبند به مقاومت هرگز ساده نیست و نیازمند تأمل و محاسبات زیادی است.

وی با اشاره به اینکه مقاومت اصل اساسی پیروزی حماس در جنگ بوده است، افزود: هم اکنون مقاومت اسلامی مایه فخر و مباهات جهانیان است. البته ما از تمامی کشورهایی که به مقاومت اسلامی کمک کردند به ویژه جمهوری اسلامی ایران که کمکهای مادی و تسلیحاتی به مقاومت داشت، سپاسگذاری می کنیم.

هنیه با قدردانی از مواضع رئیس جمهور مصر، افزود: پیروزی غزه ، یک پیروزی واقعی بود و پدیده ای زودگذر نیست. این پیروزی بیانگر این است که شرایط مصر و محیط اطراف اسرائیل تغییر کرده است.

وی تاکید کرد: غافلگیری اصلی رژیم صهیونیستی از توانمندی دقیق مقاومت و همبستگی مردم در حمایت از اهداف مقاومت اسلامی ایجاد شد. همچنین آنها از انتفاضه مردم کرانه باختری دچار شگفتی شدند.

وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف جنگ غزه، سنجش مواضع مصر پس از انقلاب بود، افزود: ترور الجعبری حماقت رژیم صهیونیستی بود که شکستی بزرگ را برای آنها رقم زد.