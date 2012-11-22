ایران اسلامی با تفکر بسیجی در مقابل استبداد و استکبار ایستاده است

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر گهواره ظهر پنجشنبه در جمع هنرمندان بسیجی ناحیه سرپل ذهاب که در محل بسیج ناحیه مقاومت سرپل ذهاب برگزار شد، با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و بزرگداشت هفته بسیج، گفت: بسیجی یعنی خود را ندیدن و خدا را دیدن و همیشه در رکاب ولی امر بودن است، چون بسیج به ولایت متصل است.

وی افزود: تفکر بسیجی، تفکری ناب، بی شائبه و پیرو ولایت و بدون نقد و اشکال است و بسیجیان با ایمان و اراده ای استوار توانسته اند در عرصه های مختلف به پیشرفت های چشمگیری دست یابند و هم اکنون شاهد دستاوردهای بسیار زیادی از این تشکل عظیم و مقدس هستیم.

گهواره گفت: بسیج همواره در راستای نجات کشور از بحران و در راه دفاع از انقلاب و مبارزه با استکبار و فتنه گران با بصیرت و آگاهی عمل کرده و با تکیه بر فرهنگ عاشورایی توانسته به موفقیت و پیروزی دست پیدا کند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سرپل ذهاب اظهار کرد: امروز دشمنان جنگ نرم و تهاجم فرهنگی علیه ما براه انداخته و از طریق ماهواره، اینترنت، مواد مخدر، مشروبات الکلی، جلوگیری از اجرای احکام الهی و گسترش و ترویج فساد سد راه انقلاب شده اند.

وی با بیان اینکه فعالیت فرهنگی کار یک فرد نیست بلکه همه باید کمک کنند، افزود: وظیفه همه ما اجرای فرمایشات حسین (ع) در جامعه است و باید با پیروری از سرور و سالار شهیدان در راستای احیای فریضه واجب امر به معروف و نهی از منکر گام بر داریم.

در این مراسم از بسیجیان نمونه هنرمند با اهدای جوایزی تجلیل به عمل آمد.