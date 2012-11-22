بزرگترین تظاهرات ضد دولتی در لندن/ دانشجویان انگلیسی همچنان ناراضی اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، دهها هزار نفر از مردم لندن روز گذشته تظاهراتی را در پایتخت انگلیس در اعتراض به افزایش شهریه دانشگاهها برگزار کردند.

گفته می شود که در این تظاهرات 10 هزار دانشجو شرکت کردند و بزرگترین تظاهرات از سال 2010 تاکنون که در آن 50 هزار نفر در اعتراض به عملکرد اقتصادی دولت به خیابانها آمده و چادر زده بودند.

معترضین خواستار تغییر سیاست دولت در قبال نظام آموزشی و استخدام و اتخاذ رویکرد جدید در برابر مشکلات جامعه شدند.

"کریستین بلوور" رئیس اتحادیه ملی معلمان انگلیس نیز در این رابطه به گاردین گفته است: این تظاهرات پیامی را به دولت ائتلافی ارسال می کند و این پیام آن است که "تدابیر ریاضتی شما کارآمد نیستند."

به گفته بلوور، کاهش هزینه ها در بخشهای عمومی همراه با بخشهای آموزش و خدمات بهداشتی همچنان ادامه دارند.

دیلی اکسپرس نیز در این رابطه به نقل از اتحادیه ملی دانشجویان انگلیس نوشت: افزایش هزینه های تحصیلی در مقاطع آموزش عالی تعداد زیادی از دانشجویان دختر را مجبور کرده که به روسپیگری روی آورند.

بر این اساس علاوه بر افزایش شهریه های دانشگاه، افزایش تورم در انگلیس از دیگر عوامل روی آوردن دانشجویان دختر انگلیسی به این کار بوده تا با درآمدهای حاصل از آن هزینه های تحصیلی خود را فراهم کنند.

همچنین گزارش شده که دانشجویان پسر در انگلیس برای تامین شهریه خود به شرکت در شرط بندیها و قرار دادن خود در معرض آزمایشهای پزشکی روی آورده اند.

خاطر نشان می شود دولت ائتلافی انگلیس در ماههای اخیر اصلاحاتی را در نظام آموزشی انجام داد که به موجب آن شهریه های دانشگاهی به شدت افزایش یافت و در مواردی به 9 هزار پوند در سال رسید.