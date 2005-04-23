سفير عراق در گفتگوي مشروح با "مهر" : آيت الله سيستاني نقش پدرانه براي همه قشرهاي ملت عراق دارند/ تقويت روابط ايران و عراق يك ضرورت انكار ناپذير است

محمد مجيد الشيخ " در گفتگوي اختصاصي با خبرگزاري مهر به سوالات مختلف درباره تحولات عراق، آخرين روند سياسي، مسائل مربوط به تشكيل كابينه جديد، علت انتخاب طالباني به رياست جمهوري يك كشور عربي ، روند تدوين قانون اساسي، حقيقت پشت پرده ماجراي شهرمدائن ، آينده روابط عراق با همسايگان بويژه جمهوري اسلامي ايران و سوالات ديگر پاسخ گفته است، كه مشروح آن در زير مي آيد:



قشرهاي مختلف ملت عراق با هرگونه مداخله بيگانگان درامور داخلي خود مخالف هستند

الشيخ درباره آخرين تحولات عراق گفت : اوضاع امنيتي كشور به مراتب بهتر از گذشته شده است زيرا برگزاري انتخابات پرشكوه 30 ژانويه (11 بهمن ) و به تبع آن تشكيل مجمع ملي (پارلمان) و همچنين مكلف شدن ابراهيم جعفري براي تشكيل دولت جديد كه به زودي معرفي خواهد شد در بهبود اوضاع امنيتي دخيل بوده است.



سفير عراق با اشاره به اينكه اوضاع اين كشور روز به روز به سمت ثبات پيش خواهد رفت، گفت : همكاري شهروندان عراقي با دولت دركشف تروريست ها يا مكان آنها باعث شده است دولت بتواند با اتكاء به اطلاعات مردم بسياري از شبكه هاي تروريستي را متلاشي كند وضريب امنيتي را در كشور افزايش دهد.



وي علت تاخير در اعلان دولت جديد به رياست ابراهيم جعفري را به علت علاقه و اهتمام وي به اينكه كابينه قدرتمند و تكنوكرات و كارآمد با شركت همه طيف هاي سياسي جامعه عراق از جمله اعراب سني تشكيل دهد، نسبت داد .



الشيخ درباره مجمع ملي گفت : مجمع ملي با شركت منتخبان ملت عراق تشكيل شده است ملت عراق به رغم تهديدهاي فراوان تروريست ها عزم واراده خود را با شركت پرشور در انتخابات اخير نشان دادند. مجمع ملي با شركت طيف هاي مختلف ملت عراق شكل گرفت اگر چه سني هاي عرب به علت تهديد تروريست ها نمايندگي كافي در مجمع ندارند ولي با اين حال سني هاي عرب نيز در مجمع نماينده دارند ماموريت مجمع ملي نظارت برعملكرد دولت ، تشكيل كميته اي براي تدوين قانون اساسي دايمي با شركت همه طيف هاي جامعه عراق و برنامه ريزي براي برگزاري انتخابات سراسري در پايان سال جاري ميلادي است .



به گزارش مهر، وي درباره هشدار اخير دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا به دولت جديد عراق درباره هرگونه پاكسازي بعثي ها در دستگاه هاي امنيتي و نظامي اظهار داشت : قشرهاي مختلف ملت عراق با هرگونه مداخله بيگانگان درامور داخلي خود مخالف هستند از سويي وزارت كشور در دولت جديد به ائتلاف عراق يكپارچه كه اكثريت را در مجمع ملي در اختيار دارد، واگذار شده است تا دستگاه هاي امنيتي و پليس را ساماندهي كند و نسبت به پاكسازي تمام بازماندگان رژيم بعثي كه دستانشان به خون ملت عراق آغشته است، اقدام كند.



سفير عراق در تهران درباره علت انتخاب جلال طالباني به رياست جمهوري عراق گفت : هيچ فرقي ميان عرب ، كرد، تركمان ، شيعه وسني در عراق جديد وجود ندارد طالباني شخصي است كه داراي سابقه طولاني ودرخشان مبارزاتي بر ضد رژيم سابق و يك سياستمدار زيرك و باتجربه است و قدرت اداره كشور را در اين شرايط حساس دارد حالا اگر شخصي قدرت و كارامدي و تاريخ مبارزاتي طولاني در مقابل حكومت ظالمانه صدام داشته باشد چه مانعي در مقابل انتخابش مي تواند وجود داشته باشد.

اگر دادگاه قانوني حكم اعدام صدام را امضا كند حكمي كه نشان دهنده اراده ملت است تصور نمي كنم هيچ كسي از منتخبان ملت نظري بر خلاف اين را داشته باشد.

الشيخ در پاسخ به اين سوال كه طالباني گفته است اگر صدام به اعدام شود حكمش را امضا نخواهد كرد، گفت : هرچند من اطلاع دقيقي درباره اين اظهارات ندارم اما اگر دادگاه قانوني حكم اعدام صدام را امضا كند حكمي كه نشان دهنده اراده ملت است تصور نمي كنم هيچ كسي از منتخبان ملت نظري بر خلاف اين را داشته باشد.

وي درباره حقيقت ماجراي المدائن و گروگان گيري مردان مسلح از شيعيان در اين شهر گفت : تروريست ها مي خواستند كه فتنه طائفه اي ميان ملت عراق ايجاد كنند آنها يك مسجد شيعه را به آتش كشيدند و 60 تن از شيعيان صاحب نفوذ و 140 تن ديگر را به گروگان گرفتند ، هنگامي كه فهميدند نيروهاي پليس عراق به شهر خواهند آمد آنها گروگان ها را آزاد كردند با ورود نيروهاي عراق 10 تن از تروريست ها دستگير شدند، همچنين چند دستگاه خودروي بمب گذاري شده نيز كه تروريست ها مي خواستند در شهر منفجر كنند كشف و خنثي شد .

به گزارش مهر، به گفته الشيخ ، توافقنامه اي ميان دولت عراق و دولت جمهوري اسلامي ايران براي سفر زائران ايراني به عتبات عاليات عراق امضا شد كه بر اساس آن روزنامه 1500 نفر در قالب كاروان ها 45 نفره به مدت 8 روز به عراق اعزام شوند ملت ايران علاقه فراواني براي اين زيارت دادند و انشاء الله تا يك ماه آينده برنامه زيارت به عتبات مقدس آغاز شود آمادگي هاي كاملي در شهرهاي كربلا، كاظيمن ،نجف و سامراء براي استقبال از زائران ايراني وجود دارد و مردم اين شهرها نيز خواستار آغاز سفر ايراني ها به اين شهرها شدند.



كردها به خوبي مي دانند كه جدايي از عراق هرگز امكان ندارد از سويي همسايگان نيز با هرگونه جدايي طلبي در داخل عراق موافقت نخواهند كرد.

الشيخ درباره اين سوال كه تحريكات تروريست ها با هدف كشاندن شيعيان به جدايي طلبي از عراق باشد ، گفت : اين مساله امكان پذير نيست نمي توان شيعيان را از عراق و دولت مركزي در بغداد جدا كرد همچنانكه كه كردها هم نمي توانند از دولت مركزي جدا شوند زيرا آنها خواهان عراق مستقل آزاد به دور از هرگونه دخالتهاي خارجي هستند و همچنانكه مسئولان كرد و مسئولان شيعه تاكيد كرده اند نمي توان از مركز مستقل زندگي كرد حتي كشورهاي همسايه با جدايي طلبي در عراق موافق نيستند بنابراين جدايي طلبي چگونه ممكن است.



وي درباره مشكل كركوك گفت : اين مشكل را قانون اداره عراق در مرحله انتقالي مشخص كرده است و اين مساله در آينده حل و فصل خواهد شد كركوك شهر عراقي كه همه طوايف ملت عراقي اعم از كرد و تركمان و اعراب و همه قشرهاي عراقي در آن به صورت مسالمت آميز زندگي مي كنند.



وي درباره پاكسازي بعثي هاي جنايتكار از دستگاه هاي دولتي و نظامي گفت : طبعا يك هيات در حال حاضر با جديت براي براي پاكسازي بعثي هاي جنايتكاري كه در جنايات بر ضد ملت عراق دست داشتند از دستگاه هاي دولتي و جلوگيري از فراهم شدن زمينه حضور مجدد آنها فعاليت مي كند.



الشيخ به مساله مهم تدوين قانون اساسي دايمي عراق اشاره كرد كه وظيفه مهم مجمع ملي است و براي اين منظور كميته اي با حضور افراد متخصص از همه طيف ها تشكيل خواهد شد و پس از تهيه پيش نويس در همه پرسي به سمع و نظر مردم عراق خواهد رسيد .



به گزارش مهر، سفير عراق درباره اينكه آيت الله سيستاني مرجع عالي شيعه خواستار وزير نشدن اعضاي ائتلاف عراق يكپارچه در دولت جديد شده بود، گفت : نه منظور ايشان چيز ديگر بوده است و قطعا بخشي از ائتلاف پست هاي كليدي را در داخل دولت برعهده خواهند گرفت اما آيت الله سيستاني اعلام كرده اند كه انتخاب اعضاي دولت از ميان كساني كه خارج از مجمع ملي هستند ، ممكن است يعني كساني كه در مجمع ملي نباشند .

همچنين در اين گفتگو سفيرعراق تاكيد كرد: روابط كشورما با جمهوري اسلامي ايران كه همواره دركنارملت عراق بوده است، روز به روزبهبود مي يابد ما خواستار روابط حسنه با همه همسايگان و همزيستي با آنها درسلامت و امنيت و عدم دخالت در امور داخلي يكديگر هستيم .



عراق و ايران داراي مشتركات تاريخي ، فرهنگي، مذهبي، اجتماعي و حتي سياسي هستند و توسعه و گسترش و تقويت روابط ميان اين دو كشور كه اكثريت جمعيت آن را شيعيان تشكيل مي دهند، يك ضرورت است

الشيخ با اشاره به اينكه عراق جديد به كمك همسايگان نياز دارد، گفت : ما ازهمه كشورهاي همسايه مي خواهيم به ما درساخت عراق جديد كمك كنند تا عراق يكپارچه براساس صلح و امنيت و همزيستي مسالمت آميز با كشورهاي منطقه شكل گيرد.

به گفته وي ، عراق و ايران داراي مشتركات تاريخي ، فرهنگي، مذهبي، اجتماعي و حتي سياسي هستند و توسعه و گسترش و تقويت روابط ميان اين دو كشور كه اكثريت جمعيت آن را شيعيان تشكيل مي دهند، يك ضرورت است.

به گزارش مهر، الشيخ تصريح كرد عراق بايد روابط منحصر به فردي با جمهوري اسلامي ايران داشته باشد.



وي همچنين از نقش برجسته آيت الله سيستاني در حفظ وحدت و يكپارچگي اقشارمختلف و طوائف گوناگون عراق اعم ازسني و شيعه وكرد وتركمان وآشوري و كلداني تقديركرد وبرگزاري موفق انتخابات دمكراتيك اخيردرعراق پس از 60 سال ديكتاتوري و حكومت استبدادي را مرهون نقش پدرانه ودلسوزانه ايشان براي ملت عراق دانست.

وي گفت : آيت الله سيستاني نقش پدرانه و مرجعيتي خود را در حق همه طوائف ملت عراق اعم از شيعه وسني و كرد و تركمان ايفا كرده و مي كنند و هيچ تبعيض و تفاوتي ميان آنها قائل نمي شوند نقشه برجسته ايشان در خاموش كردن غائله نجف اشرف و خنثي كردن توطئه هايي كه قرار بود در روز انتخابات روي دهد باعث برگزاري موفقيت انتخابات اخير شد .



به گزارش مهر، وي درباره علت به تاخير افتادن نشست وزيران امور خارجه كشورهاي همسايه عراق كه قرار بود اين هفته در تركيه برگزار شود، گفت : اين تاخير بنا به درخواست عراق بود و بغداد از آنكارا خواسته بود اين نشست تا زمان تشكيل كابينه جديد عراق به تعويق افتد.



الشيخ در پاسخ به سوال خبرنگار مهر كه آيا دولت آينده بر خلاف دولت گذشته از تجارب جمهوري اسلامي ايران و امكانات اين كشوردر آموزش نيروهاي پليس خود استفاده خواهد كرد، گفت : در حال حاضر هيچ گونه آموزش نيروهاي عراقي در داخل خاك ايران صورت نمي گيرد و ممكن است در آينده اين همكاري صورت گيرد جمهوري اسلامي ايران آمادگي خود را براي آموزش نيروهاي پليس در داخل خاك خود اعلام كرده است مسئولان عراقي ممكن است در آينده در اين باره تصميم بگيرند.



سفير عراق درباره اينكه آيا براي عقب نشيني نظاميان بيگانه از اين كشور جدول زمان بندي تهيه خواهد شد، اظهار داشت: هنگامي كه ارتش و نيروهاي مسلح عراق سازماندهي وتكميل شوند و قادر به حفظ امنيت و برقراري ثبات و اداره مرزهاي كشور شوند درآن صورت دولت جديد از نيروهاي چند مليتي خواهد خواست خاك عراق را ترك كنند.



وي با ابراز اميدواري به بهبود و گسترش روابط ميان عراق و جمهوري اسلامي ايران پس از تشكيل دولت جديد در بغداد گفت : جمهوري اسلامي ايران امكانات وتوانمندي هاي زيادي در همه زمينه ها براي كمك به عراقي ها دارد

دولت آينده در راستاي برقراري روابط منحصر به فرد با همسايگان بويژه جمهوري اسلامي ايران گام برخواهد داشت.