سفير عراق در گفتگوي مشروح با "مهر" : آيت الله سيستاني نقش پدرانه براي همه قشرهاي ملت عراق دارند/ تقويت روابط ايران و عراق يك ضرورت انكار ناپذير است

|سفير عراق درتهران با بيان اينكه ملت عراق و ايران داراي مشتركان فراوان فرهنگي ، مذهبي اجتماعي هستند، تصريح كرد: دولت جعفري براي برقراري روابط منحصر به فرد با جمهوري اسلامي ايران تلاش خواهد كرد.
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محمد مجيد الشيخ " در گفتگوي اختصاصي با خبرگزاري مهر به سوالات مختلف درباره تحولات عراق، آخرين روند سياسي، مسائل مربوط به تشكيل كابينه جديد، علت انتخاب طالباني به رياست جمهوري يك كشور عربي ، روند تدوين قانون اساسي، حقيقت پشت پرده ماجراي شهرمدائن ، آينده روابط عراق با همسايگان بويژه جمهوري اسلامي ايران و سوالات ديگر پاسخ گفته است، كه مشروح آن در زير مي آيد:
الشيخ درباره آخرين تحولات عراق گفت : اوضاع امنيتي كشور به مراتب بهتر از گذشته شده است زيرا برگزاري انتخابات پرشكوه 30 ژانويه (11 بهمن ) و به تبع آن تشكيل مجمع ملي (پارلمان) و همچنين مكلف شدن ابراهيم جعفري براي تشكيل دولت جديد كه به زودي معرفي خواهد شد در بهبود اوضاع امنيتي دخيل بوده است.
سفير عراق با اشاره به اينكه اوضاع اين كشور روز به روز به سمت ثبات پيش خواهد رفت، گفت : همكاري شهروندان عراقي با دولت دركشف تروريست ها يا مكان آنها باعث شده است دولت بتواند با اتكاء به اطلاعات مردم بسياري از شبكه هاي تروريستي را متلاشي كند وضريب امنيتي را در كشور افزايش دهد.
الشيخ در پاسخ به اين سوال كه طالباني گفته است اگر صدام به اعدام شود حكمش را امضا نخواهد كرد، گفت : هرچند من اطلاع دقيقي درباره اين اظهارات ندارم اما اگر دادگاه قانوني حكم اعدام صدام را امضا كند حكمي كه نشان دهنده اراده ملت است تصور نمي كنم هيچ كسي از منتخبان ملت نظري بر خلاف اين را داشته باشد.
وي درباره حقيقت ماجراي المدائن و گروگان گيري مردان مسلح از شيعيان در اين شهر گفت : تروريست ها مي خواستند كه فتنه طائفه اي ميان ملت عراق ايجاد كنند آنها يك مسجد شيعه را به آتش كشيدند و 60 تن از شيعيان صاحب نفوذ و 140 تن ديگر را به گروگان گرفتند ، هنگامي كه فهميدند نيروهاي پليس عراق به شهر خواهند آمد آنها گروگان ها را آزاد كردند با ورود نيروهاي عراق 10 تن از تروريست ها دستگير شدند، همچنين چند دستگاه خودروي بمب گذاري شده نيز كه تروريست ها مي خواستند در شهر منفجر كنند كشف و خنثي شد .
به گزارش مهر، به گفته الشيخ ، توافقنامه اي ميان دولت عراق و دولت جمهوري اسلامي ايران براي سفر زائران ايراني به عتبات عاليات عراق امضا شد كه بر اساس آن روزنامه 1500 نفر در قالب كاروان ها 45 نفره به مدت 8 روز به عراق اعزام شوند ملت ايران علاقه فراواني براي اين زيارت دادند و انشاء الله تا يك ماه آينده برنامه زيارت به عتبات مقدس آغاز شود آمادگي هاي كاملي در شهرهاي كربلا، كاظيمن ،نجف و سامراء براي استقبال از زائران ايراني وجود دارد و مردم اين شهرها نيز خواستار آغاز سفر ايراني ها به اين شهرها شدند.
الشيخ درباره اين سوال كه تحريكات تروريست ها با هدف كشاندن شيعيان به جدايي طلبي از عراق باشد ، گفت : اين مساله امكان پذير نيست نمي توان شيعيان را از عراق و دولت مركزي در بغداد جدا كرد همچنانكه كه كردها هم نمي توانند از دولت مركزي جدا شوند زيرا آنها خواهان عراق مستقل آزاد به دور از هرگونه دخالتهاي خارجي هستند و همچنانكه مسئولان كرد و مسئولان شيعه تاكيد كرده اند نمي توان از مركز مستقل زندگي كرد حتي كشورهاي همسايه با جدايي طلبي در عراق موافق نيستند بنابراين جدايي طلبي چگونه ممكن است.
وي درباره پاكسازي بعثي هاي جنايتكار از دستگاه هاي دولتي و نظامي گفت : طبعا يك هيات در حال حاضر با جديت براي براي پاكسازي بعثي هاي جنايتكاري كه در جنايات بر ضد ملت عراق دست داشتند از دستگاه هاي دولتي و جلوگيري از فراهم شدن زمينه حضور مجدد آنها فعاليت مي كند.
همچنين در اين گفتگو سفيرعراق تاكيد كرد: روابط كشورما با جمهوري اسلامي ايران كه همواره دركنارملت عراق بوده است، روز به روزبهبود مي يابد ما خواستار روابط حسنه با همه همسايگان و همزيستي با آنها درسلامت و امنيت و عدم دخالت در امور داخلي يكديگر هستيم .
الشيخ با اشاره به اينكه عراق جديد به كمك همسايگان نياز دارد، گفت : ما ازهمه كشورهاي همسايه مي خواهيم به ما درساخت عراق جديد كمك كنند تا عراق يكپارچه براساس صلح و امنيت و همزيستي مسالمت آميز با كشورهاي منطقه شكل گيرد.
به گفته وي ، عراق و ايران داراي مشتركات تاريخي ، فرهنگي، مذهبي، اجتماعي و حتي سياسي هستند و توسعه و گسترش و تقويت روابط ميان اين دو كشور كه اكثريت جمعيت آن را شيعيان تشكيل مي دهند، يك ضرورت است.
به گزارش مهر، الشيخ تصريح كرد عراق بايد روابط منحصر به فردي با جمهوري اسلامي ايران داشته باشد.
وي گفت : آيت الله سيستاني نقش پدرانه و مرجعيتي خود را در حق همه طوائف ملت عراق اعم از شيعه وسني و كرد و تركمان ايفا كرده و مي كنند و هيچ تبعيض و تفاوتي ميان آنها قائل نمي شوند نقشه برجسته ايشان در خاموش كردن غائله نجف اشرف و خنثي كردن توطئه هايي كه قرار بود در روز انتخابات روي دهد باعث برگزاري موفقيت انتخابات اخير شد .
به گزارش مهر، وي درباره علت به تاخير افتادن نشست وزيران امور خارجه كشورهاي همسايه عراق كه قرار بود اين هفته در تركيه برگزار شود، گفت : اين تاخير بنا به درخواست عراق بود و بغداد از آنكارا خواسته بود اين نشست تا زمان تشكيل كابينه جديد عراق به تعويق افتد.
سفير عراق درباره اينكه آيا براي عقب نشيني نظاميان بيگانه از اين كشور جدول زمان بندي تهيه خواهد شد، اظهار داشت: هنگامي كه ارتش و نيروهاي مسلح عراق سازماندهي وتكميل شوند و قادر به حفظ امنيت و برقراري ثبات و اداره مرزهاي كشور شوند درآن صورت دولت جديد از نيروهاي چند مليتي خواهد خواست خاك عراق را ترك كنند.
سفير عراق در گفتگوي مشروح با "مهر" : آيت الله سيستاني نقش پدرانه براي همه قشرهاي ملت عراق دارند/ تقويت روابط ايران و عراق يك ضرورت انكار ناپذير است
سفير عراق درتهران با بيان اينكه ملت عراق و ايران داراي مشتركان فراوان فرهنگي ، مذهبي اجتماعي هستند، تصريح كرد: دولت جعفري براي برقراري روابط منحصر به فرد با جمهوري اسلامي ايران تلاش خواهد كرد.
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