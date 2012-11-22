تعامل مدیران موجب هم افزایی و خدمت بیشتر به مردم می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین حسینی نیا که در هشتمین نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاه های اجرایی این وزارتحانه که ظهر پنجشنبه در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه برگزار شد، گفت: از زمان تاسیس این وزارتخانه، هم افزایی و همفکری مناسبی میان مدیران و شورای معاونین برقرار بوده است.

وی ادامه داد: این رویه موجب شده است تا هم افزایی فکری و ارتقای توان ارایه خدمت بیشتر به مردم وجود داشته باشد که در این بین، استان کرمانشاه عملکرد بسیار خوبی داشته است.

وی با گفتن اینکه برنامه اصلی ما، رفع تمرکز زدایی از پایتخت است، گفت: در این بین سعی می کنیم که با کمک استان ها، برنامه ریزی های لازم را برای خدمت رسانی بیشتر به مردم انجام دهیم.

حسینی نیا در ادامه به توانمندسازی بانک توسعه تعاون اشاره کرد و گفت: افزایش سرمایه و توسعه زیرساخت های مورد نیاز این بانک با بهره گیری از ظرفیت های الکترونیکی در دستور کار وزارتخانه قرار دارد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به طرح پزشک خانواده اشاره کرد و افزود: برای اینکه این طرح و نظام ارجاع با چالش مواجه نشود، باید عملیاتی شدن این طرح که زمینه ساز توسعه است را مرحله به مرحله و با دقت اجرایی کنیم.

