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۳ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۳:۰۳

با حضور رئيس دپارتمان ژئوماتيك دانشگاه ملبورن استرليا در دانشگاه خواجه نصير :

تفاهم نامه دوره مشترك كارشناسي ژئوماتيك و ژئودزي دانشگاه خواجه نصير و ملبورن منعقد شد

تفاهم نامه دوره مشترك كارشناسي ژئوماتيك و ژئودزي دانشگاه خواجه نصير و ملبورن منعقد شد

معاون آموزشي دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي گفت : دانشكده نقشه بر داري دانشگاه خواجه نصير در نظر دارد با همكاري دانشگاه ملبورن استراليا در مقطع كارشناسي نقشه برداري دانشجو پذيرش نمايد.

دكتر وثوقي در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" افزود: صبح امروز پروفسور ويليام سون رئيس دپارتمان دانشكده مهندسي ژئوماتيك و دكتر رجبي فر عضو دپارتمان دانشكده مهندسي دانشگاه ملبورن استرليا به همراه تعدادي از نمايندگان سفارت استراليا با رئيس و معاونين دانشكده نقشه برداري دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي در خصوص برگزاري يك دوره مشترك آموزشي مهندسي ژئوماتيك و ژئودزي در مقطع كارشناسي تفاهم نامه اي را امضا كردند.

وي تصريح كرد : بر اساس توافق نامه اوليه دانشجويان پس از پذيرش، يك دوره 2 ساله مهندسي نقشه برداري را در دانشكده نقشه برداري دانشگاه خواجه نصير مي گذرانند و پس از كسب حد نصاب نمرات در اين دانشگاه به دانشگاه ملبورن استرليا اعزام شده و پس از گذراندن 2سال آموزش در اين دانشگاه با اخذ مدرك مشترك از دو دانشگاه فارغ اتحصيل مي شوند.

معاون آموزشي دانشگاه خوجه نصير الدين طوسي يادآور شد : هزينه زندگي و تحصيل اين دانشجويان در دانشگاه ملبورن استراليا به عهده دانشجويان مي باشد.

وي در ادامه افزود : در حال حاضر دانشكده نقشه برداري دانشگاه خواجه نصير با دانشگاه ملبورن تفاهم نامه اي را امضاء كرده است كه در صورت امضاي توافق نامه در تابستان امسال، اولين گروه دانشجويان در بهمن ماه سال 1384 در اين رشته شروع به تحصيل مي كنند.

کد مطلب 175043

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