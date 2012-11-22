مانور زلزله و ایمنی در مدارس خرم آباد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ولی پوری ظهر پنج شنبه در جلسه ستاد بحران شهرستان در فرمانداری خرم آباد از مدیران دستگاههای اجرایی عضو این ستاد خواست که با توجه به فصل سرما و احتمال وقوع حوادث طبیعی با برنامه ریزی دقیق آمادگی مقابله با هرگونه حوادث طبیعی را داشته باشند.

فرماندار خرم آباد کنترل و مدیریت اوضاع در شرایط عادی و پیش بینی و آمادگی لازم برای مقابله با بلایا و حوادث طبیعی را هنر مدیران ذکر کرد و گفت: دوراندیشی و برنامه ریزی کلان از جمله اصول مدیریت و لازمه کار مدیران توانمند است.

ولی پوری در این جلسه از بخشداران بخشهای تابعه خواست تا با تشکیل ستاد بحران در بخشها و برنامه ریزی مناسب و تقسیم امور، آمادگی لازم برای مقابله با هر گونه حادثه ای را داشته باشند.

فرماندار خرم آباد در ادامه سخنان خود اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن به هشتم آذر روز ایمنی، همزمان با سایر نقاط کشور مانور ایمنی در مقابل زلزله، در مدارس شهرستان خرم آباد نیز برگزار خواهد شد.

ولیپوری ادامه داد: به همین منظور برنامه ریزی های لازم در این راستا صورت پذیرفته و وظایف مدیران دستگاههای اجرایی به آنان ابلاغ شده است.

وی یادآور شد: این مانور راس ساعت نه صبح روز هشتم آذر همزمان با سایر نقاط کشور در دو دبیرستان دخترانه و پسرانه در نواحی یک و دو آموزش و پرورش خرم آباد اجرا خواهد شد.

ولی پوری هدف از برگزاری این مانور را ارتقای سطح آمادگی دانش آموزان و ارائه آموزشهای لازم به آنان در راستای کاهش اثرات مخرب زلزله های احتمالی ذکر کرد.