هلاکت سه سرکرده طالبان در ولایت لوگر/ واگذاری مسئولیت امنیت اروزگان

هلاکت سه سرکرده طالبان در ولایت لوگر، واگذاری مسئولیت کامل امنیت ولایت اروزگان به نیروهای افغانی و انفجار در ولایت هلمند از جمله رویدادهای اخیر این کشور به شمار می رود.