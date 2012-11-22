  1. بین الملل
۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۸:۵۵

تحولات افغانستان/

هلاکت سه سرکرده طالبان در ولایت لوگر/ واگذاری مسئولیت امنیت اروزگان

هلاکت سه سرکرده طالبان در ولایت لوگر/ واگذاری مسئولیت امنیت اروزگان

هلاکت سه سرکرده طالبان در ولایت لوگر، واگذاری مسئولیت کامل امنیت ولایت اروزگان به نیروهای افغانی و انفجار در ولایت هلمند از جمله رویدادهای اخیر این کشور به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، پلیس افغانستان اعلام کرد که شب گذشته بر اثر انفجار در ولایت هلمند در غرب افغانستان دستکم سه افغانی کشته شدند.

خبر دیگر اینکه ناتو امروز پنجشنبه اعلام کرد که سه سرکرده طالبان در عملیاتی در ولایت لوگر در شرق افغانستان کشته شدند.

نیروهای افغانی و ناتو در ماههای اخیر بر عملیات پاکسازی خود علیه طالبان افزوده و در این مدت افراد زیادی بازداشت یا کشته شدند.

همچنین وزارت دفاع استرالیا امروز پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای این کشور عقب نشینی از پایگاه های عملیاتی در ولایت اروزگان را آغاز کرده و کنترل امنیت این ولایت را به نیروهای افغانی واگذار کردند.

گفته می شود مسئولیت کامل امنیت ولایت اروزگان به نیروهای افغانی واگذار شده است.
 

کد مطلب 1750445

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها