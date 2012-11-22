هلاکت سه سرکرده طالبان در ولایت لوگر/ واگذاری مسئولیت امنیت اروزگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، پلیس افغانستان اعلام کرد که شب گذشته بر اثر انفجار در ولایت هلمند در غرب افغانستان دستکم سه افغانی کشته شدند.
خبر دیگر اینکه ناتو امروز پنجشنبه اعلام کرد که سه سرکرده طالبان در عملیاتی در ولایت لوگر در شرق افغانستان کشته شدند.
نیروهای افغانی و ناتو در ماههای اخیر بر عملیات پاکسازی خود علیه طالبان افزوده و در این مدت افراد زیادی بازداشت یا کشته شدند.
همچنین وزارت دفاع استرالیا امروز پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای این کشور عقب نشینی از پایگاه های عملیاتی در ولایت اروزگان را آغاز کرده و کنترل امنیت این ولایت را به نیروهای افغانی واگذار کردند.
گفته می شود مسئولیت کامل امنیت ولایت اروزگان به نیروهای افغانی واگذار شده است.
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