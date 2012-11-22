  1. بین الملل
۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۸:۱۸

هشدار مسکو درباره تبعات استقرار موشک های پاتریوت در مرز ترکیه با سوریه

هشدار مسکو درباره تبعات استقرار موشک های پاتریوت در مرز ترکیه با سوریه

سخنگوی وزارت خارجه روسیه درباره تبعات استقرار موشک های پاتریوت در نزدیکی مرز ترکیه با سوریه هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شیکاگو تریبون، الکساندر لوکاشویچ امروز پنجشنبه اعلام کرد که مسکو مخالف استقرار موشک های زمین به هوای ناتو موسوم به  پاتریوت در نزدیکی مرز ترکیه با سوریه است.

وی تاکید کرد که چنین اقدامی باعث تزلزل ثبات در منطقه می شود و نظامی کردن مرز سوریه-ترکیه یک سیگنال هشدار دهنده را ارسال کرده و از جمله نگرانی های مسکو است.

درحالیکه ترکیه مدعی حفاظت از خود در صورت بروز درگیریهای نظامی از سوی سوریه است، مسکو تاکید کرد که آنکارا به جای این اقدامات باید به فکر برقراری صلح در سوریه باشد.

کد مطلب 1750447

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