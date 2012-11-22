هشدار مسکو درباره تبعات استقرار موشک های پاتریوت در مرز ترکیه با سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شیکاگو تریبون، الکساندر لوکاشویچ امروز پنجشنبه اعلام کرد که مسکو مخالف استقرار موشک های زمین به هوای ناتو موسوم به پاتریوت در نزدیکی مرز ترکیه با سوریه است.

وی تاکید کرد که چنین اقدامی باعث تزلزل ثبات در منطقه می شود و نظامی کردن مرز سوریه-ترکیه یک سیگنال هشدار دهنده را ارسال کرده و از جمله نگرانی های مسکو است.

درحالیکه ترکیه مدعی حفاظت از خود در صورت بروز درگیریهای نظامی از سوی سوریه است، مسکو تاکید کرد که آنکارا به جای این اقدامات باید به فکر برقراری صلح در سوریه باشد.