اخبار کوتاه از اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی کوهدشت از تأسیس 25 مرکز قرآنی در این شهرستان خبر داد.

فرشید محبی مقدم کارشناس امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کوهدشت با اعلام این خبر گفت: در دو سال اخیر با راه اندازی 25 مرکز قرآنی در زمینه آموزش های مختلف قرآنی فعالیت های مطلوبی صورت گرفته است.

کارشناس امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی کوهدشت با تأکید بر تلاش کانون قرآن این اداره بر آموزش همگانی قرآن، افزود: شهرستان کوهدشت در دو سال اخیر اقدام به راه‌اندازی 25مؤسسه و خانه‌های قرآنی روستایی در این شهرستان کرده است.

وی به برگزاری طرح‌های مختلف آموزشی، تبلیغی در مراکز قرآنی اشاره و عنوان کرد: بیش از 70مربی فعال قرآنی در کوهدشت حضور دارند که با مراکز قرآنی همکاری می‌کنند.

بنابر این گزارش در شهرستان کوهدشت 30 مرکز قرآنی شامل 6 موسسه و 24 خانه قرآن فعالیت دارند.

120هیئت دانش آموزی درشهرستان بروجرد ساماندهی می شود

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد ازساماندهی 120 هیئت دانش آموزی در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام احمد رضا غلامی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد در دیدار با رئیس اداره آموزش و پرورش و معاونت پرورشی بروجرد اظهار داشت: از مجموع 330 مرکز آموزشی دولتی و غیرانتفاعی بروجرد 120 هیئت دانش آموزی تشکیل شده است.

حجت‌الاسلام غلامی در سخنان خود به ساماندهی هیئت‌های دانش آموزی اشاره کرد و گفت: اداره تبلیغات اسلامی در نظر دارد تمام هیئت های دانش آموزی را به ثبت برساند و برای آنها مجوز فعالیت صادر کند.

وی خطاب به مدیران و مربیان تربیتی همکاری آنان را در اجرای برنامه های مناسبتی را خواستار شد و اظهار داشت: فعالیت هیئت های مذهبی نباید در مراسم عزاداری محرم خلاصه شود.

بنابر این گزارش در ادامه این دیدار رئیس اداره آموزش و پرورش بروجرد ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی توسط مدیران و مربیان پرورشی مدارس از همکاری و تعامل خوب اداره تبلیغات اسلامی با مجموعه آموزشی تشکر کرد.

گردهمایی خواهران مداح و بانیان مجالس مذهبی در خرم آباد برگزار شد

گردهمایی خواهران مداح و بانیان مجالس مذهبی خرم آباد در سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان برگزار شد.

در این گرد همایی حجت‌الاسلام علی خادمی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان ضمن تسلیت فرا رسیدن محرم الحرام گفت: از آنجایی که برگزاری مراسم روضه ادامه دادن آیین پاک انبیاء و حضرت زینب (ع) و قدمی برای ترویج دین مبیین اسلام است در نتیجه باعث برکت در خانواده و جامعه و ترویج زندگی اسلامی می شود لذا چنین مجالسی باید دارای آداب مناسب با این هدف و در شأن و مقام ائمه معصومین (ع) باشد.

وی با تمجید از احتزاز پرچم در منازل، پوشیدن لباس عزاداری و استفاده از نمادهای این ایام گفت: این امر در واقع یادآوری و ترویج آیین اسلام و احترام به معصومین(ع) و ترویج فرهنگ غنی دینی، اجتماعی و سیاسی عاشورا است.

حجت الاسلام خادمی افزود: نباید مجالس عزاداری آمیخته با خرافات و کج رویی باشد زیرا رسومات آمیخته با خرافات باعث بی محتوا شدن آن و دین گریزی جوانان خواهد شد لذا باید به جای چشم هم چشمی و اهداف دنیوی هدف متعالی که رضای اهل بیت و رضای خداوند سبحان است را در نظر بگیریم.

در پایان این گردهمایی سپهوند مسئول کانون مداحان شهرستان خرم آباد رعایت حجاب، عدم خرافه و بدعت در گفتار، پاس داشتن حرمت مجالس، دریافت عمق و معنی دعاها و احادیث را مورد تأکید قرار داد.