سیاسی‌ بودن از معیارهای اصلی بسیج دانشجویی/ تربیت نیروهای انقلابی

به گزارش خبرنگار مهر، احسان عظیمی بعد از ظهر پنچشنبه در گردهمایی بسیج دانشجویی که در مجتمع فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: بسیجی باید با سیاست و متدین باشد و در مقوله تحجر وارد نشود چرا که یکی از معیارهای اصلی بسیج دانشجویی سیاسی و طرفدار علم بودن است.

طرح تربیت نیروی انقلابی

وی با اشاره به مباحث اقتصادی نیز بیان کرد: بسیج به‌ویژه در زمینه های اقتصادی باید در راس قرار بگیرد زیرا دانشجوی بسیجی می تواند با پیروی از ولایت در برابر موانع و مشکلات اقتصادی ایستادگی و راه گریزی در این خصوص پیدا کند.

وی در بخش دیگر از سخنانش با تاکید بر اینکه از وظایف اصلی ملت ایران در برابر انقلاب تربیت نیروی انقلابی است، گفت: بر این مبنا باید طرح تربیت نیروی انقلابی به عنوان یک راهبرد اساسی در دستور کار قرار گیرد.

شاخصه دانشگاه اسلامی

وی در خصوص دانشگاه اسلامی نیز افزود: توکل به خدا، ایمان، اخلاص، سعه صدر، آگاهی و امید به آینده از شاخصه های دانشگاه اسلامی است.

وی سپس لازمه تشکیل دانشگاه‌ اسلامی را روش‌های مدیریت اسلامی دانست و افزود: در دانشگاه اسلامی حس تعهد و مسئولیت وجود دارد و اعتقاد به فراگیری علم نیز در آن موج می زند.