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۳ آذر ۱۳۹۱، ۹:۲۵

عظیمی:

سیاسی‌ بودن از معیارهای اصلی بسیج دانشجویی/ تربیت نیروهای انقلابی

سیاسی‌ بودن از معیارهای اصلی بسیج دانشجویی/ تربیت نیروهای انقلابی

مشهد - خبرگزاری مهر:جانشین سازمان بسیج دانشجویی خراسان رضوی گفت: سیاسی بودن و تربیت نیروی انقلابی از معیارهای اصلی بسیج دانشجویی است.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان عظیمی بعد از ظهر پنچشنبه در گردهمایی بسیج دانشجویی که در مجتمع فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: بسیجی باید با سیاست و متدین باشد و در مقوله تحجر وارد نشود چرا که یکی از معیارهای اصلی بسیج دانشجویی سیاسی و طرفدار علم بودن است.

طرح تربیت نیروی انقلابی

وی با اشاره به مباحث اقتصادی نیز بیان کرد: بسیج به‌ویژه در زمینه های اقتصادی باید در راس قرار بگیرد زیرا دانشجوی بسیجی می تواند با پیروی از ولایت در برابر موانع و مشکلات اقتصادی ایستادگی و راه گریزی در این خصوص پیدا کند.

وی در بخش دیگر از سخنانش با تاکید بر اینکه از وظایف اصلی ملت ایران در برابر انقلاب تربیت نیروی انقلابی است، گفت: بر این مبنا باید طرح تربیت نیروی انقلابی به عنوان یک راهبرد اساسی در دستور کار قرار گیرد.

شاخصه دانشگاه اسلامی

وی در خصوص دانشگاه اسلامی نیز افزود: توکل به خدا، ایمان، اخلاص، سعه صدر، آگاهی و امید به آینده از شاخصه های دانشگاه اسلامی است.

وی سپس لازمه تشکیل دانشگاه‌ اسلامی را روش‌های مدیریت اسلامی دانست و افزود: در دانشگاه اسلامی حس تعهد و مسئولیت وجود دارد و اعتقاد به فراگیری علم نیز در آن موج می زند.

کد مطلب 1750449

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