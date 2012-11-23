6500 زن خانه دار لرستانی مهارتهای زندگی را فرا می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، روح انگیز جهان افروز ظهر پنج شنبه در سومین نشست فصلی کارشناسان دفاتر امور بانوان فرمانداریهای تابعه در خرم آباد از عملکرد مثبت مراکز مشاوره پیش از طلاق و پیش از ازدواج در شهرستان خرم آباد خبر داد.

وی ادامه داد: با تعامل و همکاری مراکز مشاوره باید فرهنگ مشاوره و ضرورت آن در بین زوجین جوان نهادینه شود و کارشناسان فرمانداریها باید به این امر بیشتر از گذشته توجه کنند.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری لرستان و مشاور استاندار در امور زنان همچنین به اجرای فاز اول طرح ملی "مطلع مهر" در استان اشاره کرد و افزود: طرح آموزشی مطلع مهر ویژه زوجین شاغل در دستگاههای اجرایی با زندگی مشترک بین یک تا پنج سال است.

جهان افروز ادامه داد: این طرح در همه دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی استان اجرا می شود و کارشناسان فرمانداریها تابعه نقش نظارتی در اجرای این طرح را به عهده دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای فاز ششم طرح ملی رحمت در استان گفت: در طرح ملی رحمت 6 هزار و 500 نفر از زنان خانه دار استان مهارتهای لازم را در زمینه فرزند پروری و آیین همسرداری کسب می کنند.

بنابر این گزارش نظارت بر روند اجرای فاز اول طرح ملی مطلع مهر در دی ماه سال جاری، اجرای فاز شش طرح ملی رحمت در نیمه دوم سال جاری در سراسر استان از جمله مصوبات این جلسه بود.

همچنین نظارت بر اجراء و چگونگی برگزاری کلاسهای آموزشی طرح ملی مطلع مهر در دستگاههای اجرایی توسط کارشناسان دفاتر امور بانوان فرمانداریهای تابعه و ارسال گزارش عملکرد دفاتر امور بانوان فرمانداریهای تابعه بر اساس طرح تحرک به دفتر امور بانوان استانداری از دیگر مصوبات این جلسه بود.