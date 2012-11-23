بسیج دانشجویی برخورد با مفاسد را از مسئولان مطالبه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یدالله جوانی بعدازظهر پنچشنبه در گردهمایی دانشجویان بسیج خراسان رضوی در مشهد با اشاره به انتخابات پیش رو اظهار کرد: عرصه انتخابات صحنه مبارزه با دشمنان اسلام است لذا ملت بصیر ایران اسلامی باید هوشیارتر از همیشه باشند.

سردار جوانی با تاکید بر اینکه دانشجویان بسیجی باید روحیه مطالبه گری از مسئولان را در خود تقویت کنند، عنوان کرد: اقتصاد مقاومتی نیز یکی دیگر از مواردی است که دانشجویان باید از مسئولان مطالبه کنند و در دانشگاه‌ها با برگزاری همایش‌ها و کرسی‌های آزاداندیشی به تبیین این نوع از اقتصاد بپردازند.

مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران ادامه داد: فعالیت قوه قضائیه در راستای کشف بانیان اصلی فساد بزرگ مالی بسیار عالی و قابل تقدیر است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اصلاحات نیز بیان کرد: اصلاحاتی که در پی سازش با آمریکا باشد اصلاحات نیست و کاملا مشخص است که این اصلاحات با اصلاحات امام حسین متفاوت است.

وی تاکید کرد: اصلاحات امام حسین(ع) سبب زنده نگه داشتن اسلام شد زیرا او در برابر یزید زمان ایستادگی کرد و اصلاحات ذلت بار را انجام نداد.

وی یادآور شد: ملت ایران نباید فریب این اصطلاحات و کلمات را بخورند زیرا به راستی اصلاحاتی که اکنون انجام می شود ذلت بار است.

وی در خصوص جذب دانشجویان به بسیج تاکید کرد: دانشجویان بسیجی باید برای جذب دانشجویان به بسیج، اخلاق مدار و به لحاظ درسی و تحصیلی نیز ممتاز و کوشا باشند.