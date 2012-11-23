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۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۰۲

شکری عنوان کرد:

کاستن قوانین دست و پاگیر اداری از عوامل توسعه اقتصادی است

کاستن قوانین دست و پاگیر اداری از عوامل توسعه اقتصادی است

تالش - خبرگزاری مهر: نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی گفت: کاستن از قوانین دست و پاگیر اداری و تسهیل فرآیند سرمایه گذاری از عوامل توسعه اقتصادی و تولید ملی است.

 به گزارش خبرنگار مهر، محمود شکری عصر امروز در جمع مدیران شهرستان تالش افزود: استان گیلان به ویژه شهرستان های تالش، رضوانشهر و ماسال از بسترهای خوبی برای سرمایه گذاری برخوردار هستند.

وی همچنین با اشاره به اینکه روند طولانی سرمایه گذاری باعث فرار سرمایه ها می شود، اظهارداشت: تشریفات اداری زائد در زمینه سرمایه گذاری باید حذف شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر سرعت بخشی سرمایه گذاری در این شهرستان تاکید کرد و گفت: انجام استعلام های مورد نیاز سرمایه گذاران نیز در کوتاه ترین زمان ممکن بایستی صورت گیرد.

وی تاکید کرد: کوتاه شدن فرآیند سرمایه گذاری توسعه سریع مناطق کمتر توسعه یافته را به دنبال دارد و همینطور باعث ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و رضا یت مندی مردم می شود.

شکری افزود: با هدف تشویق و مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و افراد علاقمندان به سرمایه گذاری در این شهرستان، مسئولان دست سرمایه گذاران را به گرمی می فشارند و از آنها قاطعانه حمایت می کنند.

وی بیان داشت: نظام امروز برای تولید علم و سرمایه انسانی سرمایه ‌گذاری کرده است و دشمن از اینکه جوانان با تفکر بسیجی در راه شهدا، شهادت و ایثار عجین شده‌ اند، می ‌هراسد.

نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی در ادامه به هفته بسیج و ماه محرم اشاره کرد و یادآورشد: در عصر حاضر رسالت بسیج رسالت فرهنگی است و اهمیت آن کمتر از هشت سال دفاع مقدس نیست.

کد مطلب 1750461

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