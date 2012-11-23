وسعت مجتمع های گلخانه ای استان سمنان بیش از 300 هکتار است

به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله رضایی بعد از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان ضمن اشاره به وسعت 300 هکتاری مجتمع های گلخانه ای این استان اظهار داشت: تاکنون برای اجرای عملیات زیر بنایی در آن ها بیش از 42 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی، مطالعات، تامین زمین، آب و برق، احداث استخر، قطعه بندی را ازعملیات زیر بنایی مجتمع های گلخانه ای در سطح استان برشمرد و گفت: این مجتمع ها در بیش از 330 قطعه در حال واگذاری به متقاضیان خصوصاً فارغ التحصیلان بخش کشاورزی است.

رضایی افزایش تولید، ایجاد شغل، استفاده بهینه از منابع خصوصاً آب و خاک، افزایش بهره وری احداث شده را از اهداف ایجاد مجتمع گلخانه ای عنوان کرد و گفت: این مجتمع ها می توانند بیش از 100هکتار به سطح گلخانه های استان و 25-20 هزار تن به تولید اضافه و برای حدود 1500 نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد کنند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه تعداد 9 مجتمع گلخانه ای در استان که عملیات زیربنائی آن ها انجام شده در حال واگذاری به متقاضیان برای فعالیت و تولید است، افزود: اکنون 190 موافقت اصولی صادر و تعداد 125 قطعه از واحدها به متقاضیان واگذار شده که کار ساخت و ساز شروع و تعداد 9 واحد نیز به بهره برداران واگذار شده است.

وی تصریح کرد: برای تکمیل و راه اندازی کامل مجتمع ها و تامین برخی نیازهای آنها از جمله جاده دسترسی، تامین گاز و تکمبل سیستم آبیاری نیاز به 150میلیارد ریال اعتبار است .

به گفته رضایی برای تامین نقدینگی متقاضیان برای هر واحد سه هزار متری، یک میلیارد و 500 میلیون ریال تسهیلات ارزان قیمت از محل طرح توسعه بخش کشاورزی در نظر گرفته شده است .

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، افزود: با توجه به‌شرایط اقلیمی و اهمیت بهره‌برداری مطلوب از آب، توسعه کشت محصولات گلخانه‌ای از سیاست‌های اجرایی این سازمان است.

وی در پایان با بیان اینکه محصولات مختلفی در استان سمنان به صورت گلخانه‌ای تولید می‌شود، افزود: انواع خیار، گوجه‌فرنگی، کدو، قارچ های خوراکی و گل و گیاهان زینتی در این گلخانه‌ها تولید شده است.