  1. ورزش
۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۹:۵۶

ویسی پس از باخت به استقلال:

آمده بودیم سه امتیاز را بگیریم/ پیکان در نیم فصل دوم شرایط بهتری خواهد داشت

آمده بودیم سه امتیاز را بگیریم/ پیکان در نیم فصل دوم شرایط بهتری خواهد داشت

سرمربی تیم فوتبال پیکان پس از شکست برابر استقلال گفت: بازیکنان ما عملکرد خوبی داشتند و برای رسیدن به پیروزی بازی کردند اما نتوانستند از موقعیت هایی که داشتند به خوبی استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی که پس از شکست 2 بر صفر عصر روز پنجشنبه تیمش برابر استقلال در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی سخن می گفت ضمن بیان این مطلب افزود: ما شروع خوبی داشتیم و توانستیم چند موقعیت خطرناک هم روی دروازه استقلال ایجاد کنیم اما بازیکنانم از این موقعیت ها استفاده نکردند.

وی با بیان اینکه استقلال نفرات باتجربه ای دشات و توانست از این فاکتور برای رسیدن به پیروزی استفاده کند گفت: ما در این دیدار برای رسیدن به پیروزی و کسب سه امتیاز به میدان آمده بودیم و هیچ وقت برای تساوی بازی نمی کنیم. اگر تفکرمان این بود به نوع دیگری بازی می کردیم.

سرمربی تیم فوتبال پیکان خاطرنشان کرد: فکر می کنم که تماشاگران هم از دیدن این بازی راضی بودند. ما ساختار دفاعی مان را نسبت به گذشته بهتر کرده ایم اما برای نیم فصل باید بازیکنانی بگیریم که بتوانیم در ادامه رقابت های نیم فصل دوم نتایج بهتری بگیریم. قطعا پیکان در نیم فصل دوم بهتر از این خواهد شد.

عبدالله ویسی افزود: بعد از دیدار با پرسپولیس که با شکست سنگین پیکان همراه بود بازیکنانم کمی استرس داشتند و بعد از اینکه گل اول را از استقلال دریافت کردیم با استرس بیشتری بازی را ادامه دادند. با این حال آنها عملکرد خیلی خوبی داشتند و با تمام توان بازی کردند. استقلال از روی دو ارسال به گل رسید که قبل از این پیش بینی کرده بودم اما به هر حال نتوانستیم از موقعیت هایمان استفاده کنیم.

کد مطلب 1750474

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