عزاداری ماه محرم زنده نگه دارنده اسلام است

محمد سعید انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گفته می شود اگر فردی در خانه خود تنها بشیند و روضه ابا عبدالله گوش کند و بگرید برایش ثواب در نظر گرفته می شود و این بدان دلیل است که امام حسین با فداکاری خود و شهید شدن فرزندان و اسارت خاندانش در قلب های مردم جای گرفته است.

وی گفت: سوگواری محرم برای آشنا شدن مردم با مکتب امام حسین(ع) است تا در زیر پرچم سید الشهدا «حسینی» شوند و در زیر این پرچم از فضائلی نظیر عدالت خواهی، اخلاق، امر به معروف و ستم ستیزی بهره مند شوند.

انصاری افزود: زمانی که فردی به کسی اظهار محبت می کند تمایل دارد تا رفتارهایش را با رفتار های آن فرد تطبیق دهد بنابراین این مسئله بعد تربیتی عزاداری است که با جنبه اول که راجع به بعد ثواب بود تفاوت دارد اما وقتی آثار عملی و میدانی و نیز ابعاد سوگواری را مشاهده می کنیم می بینیم که ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در آن ظهور پیدا می کند و تاثیر به سزایی خواهد داشت.



نماینده مردم آبادان گفت: تاریخ ثابت کرده است که به برکت عزا و سوگواری است که اسلام و در سطح دیگر، انقلاب اسلامی پا بر جا مانده است. اگر در دنیا مقاومت در برابر ظلم و شهادت طلبی جهانیان را بی باک و شجاع کرده است که موجب می شود در مقابل قدرتها بایستند بر اثر فلسفه وجودی عاشورا و عزاداری ها استوار است .



انصاری تاکید کرد: سیاستمداران کشورهایی نظیر انگلیس آلمان و چند قدرت دیگر جهان اظهار داشته اند که تا زمانی که ایرانی ها عاشورا دارند شکست نخواهند خورد و این به معنی این است که عاشورا در عزت و کرامت یک ملت برای شکست ناپذیری تاثیر به سزایی دارد



وی عنوان کرد: این سوگواری ها بهانه خوبی است تا مردم در کنار هم جمع بشوند و بهترین فرصت است که در رابطه با کربلا و فضائل و معارف الهی هم صحبت بشد تا اثر گذاری اش دو چندان بشود.

