عزاداری مردم کشتی نجات برای رهایی است

حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین بلک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ماه محرم، نسیمی از عالم الهی پیوسته به سوی زمین می آید. باید از فرصت استفاده کرد و خود را در معرض این نسیم قرار داد تا در وادی اهل بیت(ع) بتوان وارد شد، اگر کسی وارد وادی محرم و اهل آن شد، خود کشتی نجات دیگران می شود.

وی با اشاره به این که محیط ولایت معصوم(ع) وادی نور است، ادامه داد: اگر کسی وارد این وادی شد از بساطی که شیطان و اولیای شیطان فراهم کرده تا انسان را فریب دهند نجات می یابد.

بلک عنوان کرد: اگر انسانها در متابعت از ائمه(ع) استقامت داشتند، آنها را از علمی که سرچشمه علم از امام نشات گرفته، سیراب می شدند؛ علم امام نور است و به اذن خداوند جاری می شود. برخی از مردم از سرچشمه هایی علم خود را گرفتند که زلالی ندارد و مانند علم ائمه(ع) جوشان نیست، اگر کسی به علم اهل بیت(ع) نائل شود به حیات طیبه دست می یابد.



مشاور فرهنگی استاندار خوزستان با بیان اینکه این تحولاتی که در عاشورا اتفاق می افتد، از عالم بالا به پائین است، گفت: اهل بیت(ع) در ماه محرم حزین و غمگین بودند و این ناراحتی امام از بالا به مردم انتقال داده می شود.



بلک با اشاره به اینکه محرم امری قراردادی نیست، ادامه داد: امام حسین(ع) در هر محرم دستی برای هدایت زمینیان دراز می کند و مشابه این موضوع در ماه رمضان نیز تکرار می شود. در واقع شاخه های شجره طوبی واقع در سماوات در ماه محرم و رمضان به طرف عالم پائین می آید، در هر محرم حقایقی از عالم بالا نازل می شود.



وی تصریح کرد: سیر با مرکب محرم، با سیر با مرکبهای دیگر بسیار متفاوت است، مانند توجه به قرآن در ماه رمضان که با ماه های دیگر تفاوت دارد. در ماه محرم حقیقت عاشورا تنزل می یابد، درهای غیبی گشوده می شود و انسان را دعوت می کنند که وارد سفینه نجات شوند، اگر کسی اهل باشد و بتواند خود را وارد ملکوت عالم غیب کند، می تواند خود را به هدایت سریع تر برساند. بی شک اگر کسی وارد وادی محرم و اهل آن شد، خود کشتی نجات دیگران می شود.



بلک ادامه داد: مومن اگر متصل شد به سرچشمه انوار خود مشکات انوار می شود، برای ملکوتی ها می درخشد و ملائکه از انوار او استفاده می کنند، اگر عنایت اهل بیت(ع) به قلبی و دلی رسید، آن فرد خورشید می شود و به آسمان می رود و کار آفتاب کند.