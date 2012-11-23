استقرار 30 درصد از ادارات سیروان/ برخورداری نقاط مختلف شهرستان از نعمت گاز

علی عباس شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این شهرستان دارای دو بخش و چهار دهستان و 60 روستاست.

وی بیان داشت: کلیه روستاهای شهرستان داری راه آسفالته و برق هستند و آب کلیه روستاها لوله کشی و توسط آبفار

خدمت دهی می شوند وتنها سه روستای این شهرستان فاقد آب آشامیدنی هستند.

وی به مراحل پایانی پروژه فیبر نوری درمرکز شهرستان اشاره کرد وافزود: دردهه فجر 26 روستا و بخش مرکزی لومار با فاصله 36 کیلومتری از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.

این مسئول اجرایی به استقرار 33 درصد از ادارات با همکاری مدیران استان وفرمانداری اشاره کرد وافزود: با راه اندازی کامل سایر ادارت به خصوص درمورد نزدیک بودن انتخابات هم این امر به انجام خواهد رسید.

فرماندار سیروان به موضوع حائز اهمیت پمپاژ آب از سیمره وتحت پوشش قرار گرفتن حدود 10هزار هکتار از اراضی شهرستان تا سراب کارزان اشاره کردو تصریح کرد: درصورت محقق شدن حمایتهای دولت و استاندار با بهره برداری از پروژه پمپاز از سیمره تا سراب کارزان بیش از شش هزار شغل ایجاد خواهد شد.

وی درادامه به بیان برنامه های خود در پیگیری پمپاژ آب از سدسیمره، استقرار کلیه ادارات واتمام پروژه راه چشمه چاهی به سیروان وهمچنین تعریض جاده ایلام از سه راهی کارزان تا لومار اشاره کرد وافزود: با کمکها ومساعدتهای استاندار طرحها و پروژهای درحال انجام در طی بازدیدها شتاب بیشتری به خود خواهند گرفت تازمینه توسعه شهرستان بیش از پیش فراهم شود.

فرماندار سیروان به موضوع پیگیری صنعت گردشگری درشهرستان اشاره کرد وافزو: در این مورد با میراث فرهنگی وگردشگری استان برای شهر باستانی واقع درسرابکلان همکاریهای نهایی صورت گرفته و به زودی این امر محقق خواهد

شد.

وی درپایان به توانمندیهای حوزه کشاورزی درسیروان هم پرداخت و تصریح کرد: بابرنامه های اعمال شده شهرستان سیروان به قطب گردشگری و کشاورزی استان تبدیل خواهد شد.

