یادواره شهیده "ناهید فاتحی کرجوی" و شهدای زن شهرستان پیشوا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این یادواره با حضور سرهنگ حسن درویشی فرمانده سپاه ناحیه پیشوا، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه پیشوا، بهرام ستاری فرماندار، جمعی از مسئولان شهرستان، خانواده‌ های معظم شهدا و ایثارگران، جمعی از مردم و بسیجیان شهرستان پیشوا عصر پنج شنبه در سالن اجتماعات هلال احمر شهرستان پیشوا برگزار شد.

در ابتدای این مراسم فرمانده سپاه ناحیه پیشوا با اشاره به تقارن هفته بسیج و دهه اول محرم اظهار داشت: امسال هفته بسیج متفاوت از سال های گذشته است، زیرا رسالت اصلی بسیج از ماه محرم برخاسته است.

بسیج و بسیجی پیرو مکتب عاشوراست

سرهنگ حسن درویشی افزود: بسیج و بسیجی پیرو مکتب عاشوراست و بصیرت بسیجی نیز به خاطر این تفکر است که از مکتب انسان ساز و بزرگ امام حسین (ع) نشأت می گیرد.

وی تصریح کرد: شهدا به عشق امام و ولایت در تمام عرصه ها حضور پیدا کردند و در عرصه های مختلف، انقلاب را حفظ کردند و ما امروز وارثان شهدا هستیم و باید این امانت را به صاحب اصلی آن برسانیم.

فرمانده سپاه ناحیه پیشوا با تأکید بر اینکه بسیجی عاشق خداست و اخلاص به خدا مهم ترین خاصیت و ویژگی بسیجیان است، گفت: زیباترین حرکت بسیجیان خمینی کبیر(ره) و فعالیت بسیجیان ، داشتن رنگ خدایی در کارهاست و برای همین است که امام بسیجیان خمینی کبیر (ره) فرموده اند: "بسیج لشکر مخلص خدا است که دفتر تشکیل آن را همه مجاهدان از اولین تا آخرین امضاء نموده اند".

بسیجی نیرویی کارآمد و سرمایه ای گرانبها برای اسلام و انقلاب است

وی افزود: بسیجی نیرویی کارآمد و سرمایه ای گرانبها برای اسلام و انقلاب و کشور است که با وجود آن، کشور از گزند دشمنان مصون مانده و راه های ترقی و پیشرفت با سرعتی بیشتر طی شود و هرکس که این نیروی عظیم را انکار کند، در خرد و صداقت او باید شک کرد.

سرهنگ درویشی بیان داشت: تقارن هفته بسیج امسال با ایام محرم بهترین فرصت برای بیان نهضت عاشورا بوده و فرصت بسیار مناسبی است تا تناسب هویت و حقیقت بسیج با محرم و عاشورا تبیین شود.

وی اضافه کرد: این تقارن با تأسی از فرهنگ غنی عاشورا می تواند تبلور وحدت و انسجام ملی و نیز محمل امید آفرینی عمومی برای مقابله با تهدیدات متعدد دشمنان به ویژه در حوزه اقتصادی باشد که امید آن داریم این امر با برنامه های منسجم و فاخر تحقق یابد.

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان پیشوا اظهار داشت: بسیج می‌ تواند نقش چشمگیری در برقراری امنیت داشته باشد و نیز در زمینه جنگ نرم تاکنون نقش مهمی داشته و می‌ تواند در آینده با افزایش پشتیبانی‌ های مسئولان و مردم از آن، عملکرد بسیج بهتر از گذشته شود.

شعار محوری "بسیج امتداد عاشورا"

وی ادامه داد: شعار محوری این هفته "بسیج امتداد عاشورا" و همچنین شعار اصلی این هفته "هیهات منا الذله، یالثارت الحسین(ع)، لبیک یا حسین(ع)" است .

سرهنگ درویشی تصریح کرد: بسیجیان دلیر ایران اسلامی الگوی مقاومتی و آزادگی خود را از امام حسین(ع) گرفتند و اکنون نیز تا آخرین لحظه و قطره خونشان در کنار مولا و مقتدایشان رهبر معظم انقلاب اسلامی خواهند ماند.

وی افزود: بسیج از ابتدای انقلاب تا به امروز گام‌های شایسته‌ای را برای اقتدار نظام برداشته است چراکه بسیج از مردم است و اکنون عزتمندی واقتدار و نقش بسیج در جامعه باعث دلهره و ترس در دل دشمنان داخلی و خارجی شده تا نقشه های شوم خود را برباد رفته بدانند.

عملگرایی و انجام تکلیف از درس های بزرگ عاشوراست

در ادامه این مراسم نیز یک نویسنده و پژوهشگر دفاع مقدس ضمن اشاره به خاطراتش از هشت سال دفام مقس اظهار داشت: تفکر عاشورا تفکر ظلم ستیزانه است و ایرانی های سال 59، این فرزندان خمینی(ره) به این تفکر عاشورا جامه عمل پوشاندند.

سید ناصر حسینی پور افزود: عملگرایی و انجام تکلیف از درس های بزرگ عاشوراست و بسیجیان ما با تأسی از این درس عاشورا، در طول هشت سال دفاع مقدس به نتیجه رسیدند.

وی ادامه داد: شیطان روی بعضی دلها گرد و غباری ریخته که نمی توانند انوار حقیقت و روشنایی و فضیلت های عاشورا را ببینند.

دختران کشور باید شهیده " فاتحی کرجوی" را سرلوحه خود قرار دهند

مسئول بسیج جامعه زنان پیشوا نیز در حاشیه یادواره شهیده "ناهید فاتحی کرجوی" و زنان شهیده شهرستان پیشوا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمام دختران کشور باید شهیده " فاتحی کرجوی" را سرلوحه خود قرار دهند و نیاز است که با برگزاری یادواره ها و مراسمی از این قبیل، نام شهدا را زنده نگه داریم.

فاطمه چهاردلی افزود: این شهیده، عرفان حقیقی و عمق معرفت الهی را با تمام وجود درک کرد و این معرفت به طور عینی در وجود او متجلی شد؛ ایمان، تقوا و پاکدامنی دختران و زنان انقلاب اسلامی نقش مهمی در پیروزی و استمرار انقلاب داشته است.

وی با اشاره به اینکه شهدا، هدایتگران جامعه اسلامی هستند، ادامه داد: ناهید فاتحی کرجو شهیدی است که یاد اولین شهید اسلام سمیه را دوباره تکرار کرد و با وجود تحمل شکنجه های بسیار، دست از ولایت و تعهد خود برنداشت و مظلومانه به شهادت رسید.

مسئول بسیج جامعه زنان پیشوا افزود: انتظار می رود با برگزاری این گونه یادواره ها با محورهای مختلف در راستای شناساندن این شهیده مظلومه و دیگر شهدا به آحاد جامعه، گام مؤثری در ترویج فرهنگ شهادت برداشته شود.

گفتنی است، در ادامه یادواره شهیده "ناهید فاتحی کرجوی" و زنان شهیده شهرستان پیشوا، حسن منصوری ذاکر اهل بیت(ع)، مدایحی را از جوانان صحرای کربلا که پا در رکاب امام خود ماندند و شهدای هشت سال جنگ تحمیلی بیان کرد و در پایان این یادواره، از خانواده زنان شهیده شهرستان و مسئولان پایگاههای بسیج شهرستان با اهدای لوح، تقدیر به عمل آمد.