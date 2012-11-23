مداحان با دروغ در حق ائمه(ع) جفا نکنند/ ضربه به اسلام با قمه زنی

به گزارش خبرنگار مهر، بدعتها باعث سست شدن پایه ها و اصول اعتقادی و جایگزینی باورها و انگاره های فاسد و غلط به جای باورهای ریشه دار دینی می شوند و قالبی دروغین از دین را به جامعه عرضه می دارند.

نتیجه ورود بدعتها این است که جامعه از اصل دین دور بماند و پذیرای دینی شود که دست ساخته بشر و هماهنگ با هوسها و امیال نظریه پردازانی است که چنان تحفه ای را به ارمغان آورده اند.

بدعتگذاری در دین، آثار و پیامدهای ناگوار فراوانی دارد که در روایت اسلامی به برخی از آنها اشاره شده است. از جمله این آثار؛ تباهی دین، ترک سنتها، گمراهی، باطل شدن عملها، پیدایش فتنه ها و بر دوش کشیدن بار گناه دیگران است.

خبرنگار مهر در رابطه با بدعتهای غریب با مضامین دین اسلام، با ائمه جمعه باقرشهر، قیامدشت و جوادآباد گفتگو کرده که می خوانید:

شیعیان کاری نکنند که ادیان و مذاهب دیگر مراسم تشیع را خرافات بدانند

امام جمعه قیامدشت شهرستان ری در خصوص بدعتها گفت: یکی از شرایطی که برای زیارت و عزاداری امام حسین(ع) لازم است، این بوده که به نحو صحیح برای امام حسین(ع) عزاداری شود؛ متأسفانه گاهی انحرافاتی در این عزاداری دیده می شود.

حجت الاسلام سیدحسین امیری افزود: این بدعتهایی که در عزاداری امام حسین(ع) دیده می شود هم به مذهب شیعه ضربه می زند و هم باعث می شود که ادیان و مذاهب دیگر تصور کنند که بسیاری از عزاداریهای تشیع خرافات است در حالی که باید عزاداریهای مریدان امام حسین(ع)، همراهی با هدف سیدالشهدا(ع) باشد.

وی بیان داشت: ایجاد رویه عزت در مؤمنین و اینکه زیر بار ظلم نروند و عزت خود را از دست ندهند، شعار امام حسین(ع) است که فرمودند "هیهات من الذله" یعنی "من هرگز زیر بار ذلت نمی روم" و باید مؤمنین و عزاداران امام(ع) نیز این گونه باشند و زیر بار ظلم نروند.

امام جمعه قیامدشت ادامه داد: باید عزاداری امام(ع) به گونه ای باشد که از حالت سنتی خارج نشود، انجام مراسمی مانند قمه زنی به اسلام ضربه می زند و بهانه به دست دشمنان می دهد؛ تصاویری که از قمه زنی وجود دارد، متأسفانه بهانه ای برای دشمنان می شود تا مردم دیگر کشورها را نسبت به شیعه بدبین کنند.

وی عنوان کرد: عزاداریها باید سنتی انجام شود و به جای اینکه عزاداران سراغ برخی خرافات بروند و بعضی مراسمی که در شأن امام حسین(ع) نیست را انجام دهند، عزاداری را به نحوه سنتی برگزار و برای امام حسین(ع) گریه کنند و سینه بزنند.

امام جمعه باقرشهر نیز در این خصوص گفت: عزاداران باید عزاداریهایشان طوری باشد که امام زمان(عج) بپسندد و عزاداری که امام زمان(عج) می پسندد، آن عزاداری است که کاملاً از خرافات دور بوده و یک عزاداری خوب و سنتی باشد؛ عزاداری سنتی همان شیوه و سبک عزاداری در بیوت مراجع تقلید مانند بیت رهبری است.

حجت الاسلام سیداحمد موسوی افزود: تمام هیئتها باید منبر امام حسین(ع) را زنده کنند، اهل منبر را دعوت کنند تا بالای منبر بروند و مردم را موعظه کنند تا اهداف و آرمانهای امام حسین(ع) برای مردم بیان شود و مسائل ضروری و مورد نیاز جامعه و مردم را بگویند.

سطح معرفتی عزاداران امام حسین(ع) باید بالا برود

وی عنوان کرد: سطح معرفتی عزاداران امام حسین(ع) باید بالا برود؛ امام صادق(ع) در زیارت اربعین، فلسفه قیام امام حسین(ع) را بیان می کند که می فرمایند "امام حسین(ع) خون خود را بذل کرد، برای اینکه بندگان خدا را از جهالت، حیرت، سرگردانی و گمراهی نجات دهد" و در واقع فلسفه قیام امام حسین(ع) نجات انسانها از جهالت و سرگردانی است و باید این سنت حفظ شود و بیشتر به سمت آن حرکت کرد.

امام جمعه باقرشهر ادامه داد: بعد از منبر، مداحان باید با اشعار خوب، عزاداری را شروع کنند و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری "مداحان اول باید مردم را موعظه کنند، فلسفه قیام امام حسین(ع) را در اشعار خود بگنجانند و آنها را برای مردم بیان کنند"؛ این طور می توان از تمام انحرافات و خرافات جلوگیری کرد.

وی گفت: قمه زنی به فتوای اکثریت مراجع مورد نهی قرار گرفته و جایز نیست، متأسفانه این روش عزاداری یا زدن زنجیرهای خاردار از توطئه های استکبار است؛ در کشور آذربایجان قمه زنی را آزاد گذاشته اند، چون این امر در راستای خواسته استکبار جهانی است.

در دل غیر شیعه با قمه زنی تنفر ایجاد نکنید

حجت الاسلام موسوی اضافه کرد: استکبار جهانی می خواهد از شیعیان، سنتها و مراسم تنفرانگیز به مردم دنیا نشان دهد که نسبت به شیعه تنفر ایجاد شود تا تشیع در دل سایر مذاهب و ادیان گرایش نداشته باشد و مردم از شیعه متنفر شوند، بنابراین کاری که می تواند در دل انسانهای غیرشیعه تنفر ایجاد کند، عاقلانه است که از آن پرهیز شود.

وی یادآور شد: مرحوم هاشمی نژاد سالهای قبل از انقلاب کتابی نوشته است به نام "درسی که حسین(ع) به انسانها آموخت" و در آن کتاب مطلب جالبی راجع به قمه زنی نوشته شده است؛ در یکی از کشورهای غربی سنت ملتهای مختلف را نشان می دادند و یکی از آن سنتها و مراسمی که از تشیع نشان دادند، قمه زنی بود که تماشاگران با دیدن این فیلم از تشیع متنفر شدند، بنابراین مردم شیعه ایران باید از این کار پرهیز کنند.

فقط جایز است برای دفاع از اصل اسلام و قرآن خون ریخته شود

امام جمعه باقرشهر افزود: باید از چیزهایی که در عزاداری باعث خونریزی می شود، پرهیز کرد و فقط در جایی جایز است خون ریخته شود که دفاع از اصل اسلام و قرآن مطرح باشد؛ امام حسین(ع) برای حفظ اصل اسلام و قرآن راضی شد در کربلا خون یاران، فرزندان، برادران و خودش ریخته شود.

امام جمعه جواد آباد ورامین نیز در این رابطه اظهار داشت: بحث قمه زنی به فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند، موجب وهن اسلام شده و استفاده بدی از این ابزار توسط بیگانگان می شود، منسوخ شده است؛ قمه زنی دیگر از رواج افتاده و الان تقریباً این مراسم برچیده شده ولی در گوشه و کنار بعضی از شهرها این مراسم اتفاق می افتد که باید به طور کلی از بین برود، چون موجب وهن اسلام و شیعه می شود و نباید از چیزی که دشمن از آن سوء استفاده می کند، استفاده کرد.

مداحان به اشعارشان توجه بیشتر داشته باشند

حجت الاسلام امیری در خصوص روضه ها و مدحهای نامناسب نیز بیان کرد: چند نکته برای عزاداریهایی که در شأن امام حسین(ع) است، وجود دارد که باید مداحان و روضه خوانان به الفاظی که به کار می برند و روضه هایی که می خوانند، توجه کنند؛ روضه های صحیح، نقلها و کتابهای معتبر بسیارند که مداحان و کسانی که روضه می خوانند، باید به این منابع مراجعه کنند.

وی اضافه کرد: گاهی اوقات نقل قولهای سخیفی که در شأن امام حسین(ع) و حضرت زینب(س) نیست، بیان می شود که در هیچ کتابی نوشته نشده و اگر هم نوشته شده باشد در کتابهای ضعیفی که علما آنها را قبول ندارند، بیان شده است.

امام جمعه قیامدشت یادآور شد: از یک روضه خوانی پرسیدم، این روضه ای که می خوانید از کجا آمده است؟ گفت: از مداحی شنیده ام، گفتم: آیا این مدرک است؟ دروغ یکی از گناهان بزرگ بوده به خصوص دروغ نسبت دادن به اهل بیت(ع) که نابخشودنی است و حتی اگر کسی روزه باشد و به اهل بیت(ع) دروغ نسبت دهد، روزه او باطل می شود.

وی افزود: گاهی اوقات مداحان در اشعاری که می خوانند، غلو می کنند که اهل بیت(ع) راضی نیستند و مداحان حق ندارند غیر از خدا را خدا بنامند؛ پیامبر(ص)، امیرالمؤمنین(ع)، حضرت زینب(س) و دیگر ائمه(ع) را حق ندارند هم ردیف خدا قرار دهند؛ من علی اللهی ام یا اینکه زینب اللهی ام یعنی چه؟ پیغمبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) تمام افتخارشان این بوده که بنده خدا هستند، مقام ائمه(ع) بسیار بالا و والاست ولی کسی حق ندارد، الهیت را به آنها نسبت دهد و این کار شرک و گناه است.

مداحان به اهل بیت(ع) جفا نکنند

حجت الاسلام امیری اظهار داشت: باید مداحان این را رعایت کنند که در حق اهل بیت(ع) جفا نکنند؛ چرا حضرت زینب(س) را مظلوم یاد می کنند؟ حضرت زینب(س) وقتی در کوفه به سخنرانی ایستاد، چنان صحبت کرد که راوی می گوید، احساس کردم بار دیگر حضرت علی(ع) در کوفه زنده شده است.

وی ادامه داد: با این همه سختی و مصیبتی که به حضرت زینب(س) وارد شد، مقابل دشمن مقاوم و شجاع، ایستادگی کردند؛ مداحان نباید حضرت زینب(س) را ذلیل کنند و مقام او را پایین بیاورند؛ امام حسین(ع) هیچ وقت روز عاشورا ذلت به خرج نداد؛ این مدحها در شأن امام حسین(ع) نیست.

امام جمعه قیامدشت بیان داشت: امام حسین(ع) در روز عاشورا جنگید و شعار داد "هیهات من الذله" یعنی "من زیر با ذلت نمی روم" و گفت "ای ابوسفیان اگر دین ندارید در دنیای خودتان آزادمرد باشید"؛ امام حسین(ع) سربلند بود و با افتخار به شهادت رسید و هرگز تن به ذلت نداد ولی متأسفانه برخی مداحان، وقتی روضه اهل بیت(ع) را می خوانند، امام حسین(ع) را ذلیل کرده و طوری وانمود می کنند که امام(ع) التماس کرده است.

مداحان و روضه خوانان در برخی حرفهایشان بازنگری کنند

وی اضافه کرد: وقتی امام حسین(ع) خود را معرفی و اتمام حجت کرد، گفت "من پسر پیغمبر(ص) هستم" و تا آخرین قطره خون خود جنگید و فرمود "اگر دین جدم رسول الله(ص) جز با کشته شدن من، برپا نمی شود، ای شمشیرها مرا دریابید که من آماده شهادتم"؛ باید مداحان و روضه خوانان در حرفهایشان بازنگری کنند و در اشعار خود عظمت کربلا و امام حسین(ع) را بیان کنند.

حجت الاسلام موسوی امام جمعه باقرشهر نیز در این خصوص عنوان کرد: استفاده از روضه های دروغ از انحرافات و آسیبهای روضه خوانی و مداحی مجالس اباعبدالله الحسین(ع) است؛ مداحان و روضه خوانان باید بدانند که حتی برخی راستها را هم نمی توان خواند، چه برسد به روضه ها و مدحهای دروغ.

وی ادامه داد: ذکر مصیبت یعنی بیان مصیبت؛ تمام مداحان و روضه خوانان باید مصیبت را ذکر و یاد کنند و مصیبتهای راست و درست را بگویند و اگر نمی توانند از روی کتب بخوانند و استناد کنند؛ اگر مداحان بخواهند خودشان به مقتضای حال خود و عوام حرفهایی بزنند، صحیح نیست و گناه کرده اند.

مداحان از اهل بیت(ع) به مردم الگودهی کنند

امام جمعه جواد آباد ورامین نیز در این زمینه گفت: کار اشتباهی است که در روضه، مسائل دروغ و غیرواقعی مطرح شود و بیان این مسائل، جفا در حق عاشورا و فلسفه قیام اباعبدالله الحسین(ع) است؛ مقام معظم رهبری در این زمینه بارها جلسات مختلفی داشته اند که راجع به مداحان و روضه خوانان مطالبی فرمودند که روضه ها، مدح و ستایشگری اهل بیت(ع) باید چندین ویژگی داشته باشد، یکی از آنها این است که مداحان از اهل بیت(ع) به مردم الگودهی کنند و نه تنها دروغ نباید بگویند، بلکه باید مطالبی را بیان کنند که پرمحتوا باشد.

حجت الاسلام سید حسین حسینی ادامه داد: مداحان باید از این طریق اخلاق، منش و رفتار امام حسین(ع) را برای مردم تبیین و حقیقت دین را برای آنها بازگو کنند و اگر غیر از این باشد، کوچک کردن ائمه(ع) و جفا در حق عاشورا و کربلاست.

وی تأکید کرد: اگر مداحان بحث دروغ را مطرح کنند، باید منتظر عقوبت الهی باشند، باید معارف اهل بیت(ع) و حقیقت دین را الگودهی کنند تا جزو یاران عاشورایی امام زمان(عج) قرار بگیرند.

گزارش: فاطمه قره چایی