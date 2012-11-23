شورای امر به معروف در هیئتهای مذهبی گنبد کاووس ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی صفری عصر پنجشنبه در همایش تذکر لسانی و نظارت همگانی در پیام عاشورا افزود: ستاد امر به معروف و نهی از منکر از اواخر سال 90 با رویکرد جدید و به ریاست امام جمعه شهرستان ایجاد شد که 14 عضو رسمی، پنج واحد اجرایی دارد که پنج تن از مسئولان دانشگاهی نیز عضو آن هستند.

وی اظهار داشت: یکی از برنامه های این ستاد، ابلاغ تشکیل شورای امر به معروف در دستگاههای دولتی، اصناف و شرکتهای خصوصی است که از سه ماه پیش در تمام ادارات تشکیل شده است و در حال آماده شدن برای آموزش است.

وی عنوان کرد: همچنین این شورا در اصناف و شرکتها نیز در شرف تشکیل است و آنچه در نهی از منکر مسلم است، محدود کردن بسته منکر است.

صفری بیان داشت: در گذشته خوشبخاته امر به معروف و نهی از منکر توسط بزرگان انجام می شد که متاسفانه امروزه کمرنگ شده است و ما برآنیم تا این سنت را احیا کنیم.

حجت الاسلام سبحانی امام جمعه شهرستان گنبدکاووس نیز گفت: بخشی از وظیفه اصلی ما طلبه ها که جامعه از ما توقع دارند، احیای امر به معروف و نهی از منکر است.

وی اظهار داشت: امر به معروف یک انگیزه درونی و یک اعتقاد قلبی و باور دینی می طلبد و از فرایض دینی است.

وی گفت: یکی از خصوصیات مهم امت اسلامی امر به معروف و نهی از منکر است و باید معروفات در جامعه ترویج یابد و مردم به مسئولان و حاکمان دولت نگاه می کنند.