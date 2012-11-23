80 درصد اسناد و املاک استان ایلام به روش کاداستر ثبت شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی افشین افزود: اجرای طرح کاداستر کاهش پدیده شوم زمین‌خواری را به دنبال دارد.

وی گفت: این طرح از طرح‌های جامع و کامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور احقاق حقوق اصلی مالکیت‌های حقیقی و حقوقی است و نقش به سزایی در کاهش یا توقف پدیده شوم زمین‌خواری داشته است.

دیدار امام جمعه ایلام با مسئولان ثبت اسناد استان ایلام

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام گفت: اداره کل ثبت اسناد و املاک به عنوان دستگاهی مطمئن، قابل اعتماد مردم است.

حجت الاسلام محمد نقی لطفی در دیدار با مدیرکل و کارکنان ثبت اسناد و املاک ایلام افزود: این اداره نقش مهمی در حفاظت از اسناد و املاک مردم دارد.

وی بیان داشت: باید با استفاده از شیوه های نوین و جدید امکان سوء استفاده از اسناد و املاک کاهش یافته و به صورت قانونی در این زمینه اقدام شود.

استاندار ایلام درگذشت آیت الله یعسوبی را تسلیت گفت

استاندار ایلام با صدور پیامی درگذشت آیت الله حاج شیخ مجتبی یعسوبی امام جمعه پیشین ایلام را تسلیت گفت.

در پیام عباس زاده آمده است: درگذشت روحانی خدوم و عالم ربانی آیت الله مجتبی یعسوبی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه پیشین ایلام را به محضر مقام معظم رهبری، حوزه های علمیه، بیت معزز ایشان و به عموم مردم شریف استان ایلام تسلیت عرض می کنم و از خداوند متعال برای ایشان علو درجات را مسالت دارم.

آیت الله شیخ مجتبی یعسوبی از علمای سرشناس قم، امام جمعه و نماینده سابق ولی فقیه در استان ایلام و از شاگردان امام راحل در سن 68 سالگی بر اثر بیماری در شهر قم دارفانی را وداع گفت.

این عالم بزرگوار مدتی در سمت نمایندگی امام راحل(ره) در سپاه استان گیلان انجام وظیفه کرد و تا پیش از ارتحال نیز به عنوان یکی از اعضای شورای استفتا دفتر مقام معظم رهبری فعالیت می‌کرد.

عاشور تکرار شود سر یزیدیان بر نیزه خواهد رفت

استاندار ایلام در رزمایش محرم گفت: پیش بینی ولی امر مسلمین است که اگر عاشورا تکرار شود این بار سر یزیدیان است که به جای سر حسنیان بر نیزه خواهد رفت.

عباس زاده مشکینی در رزمایش عملیاتی محرم در منطقه ی بانروشان ایلام برگزار شد، افزود: امروز ما در این نقطه از خاک مقدس ایلام دیار شهدا، دیار مقاومت، غیرت و معرفت، آرایش دفاعی گرفته ایم، لباس رزم بر تن کردهایم. در این شرایط اولین سوالی که به ذهن تک تک ما می رسد این است که ما با چه کسی جنگ داریم؟ و موضوع درگیری و اختلاف ما چیست ؟ سابقه ی این اختلاف کجاست.

وی بیان داشت: سابقه این اختلاف به اول تاریخ می رسد، این درگیری و اختلاف ، تفاوت بین حق و باطل است و خداوند در قرآن می فرماید: خداوند متعال ولی کسانی است که ایمان آورده اند ، کسانی که از ظلمات و تاریکی ها به سوی نور گرویده اند بین این دسته و کسانی که کافر شدند و از نور به سمت تاریکی و ظلمت گرویدند همواره مبارزه و درگیری برقرار است.