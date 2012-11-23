همایش شیرخوارگان حسینی در شهرکرد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش شیر خوارگان حسینی صبح جمعه با حضور پرشور مادران به همراه نوزادهای خود در مجموعه مصلی بزرگ امام خمینی (ره) شهرکرد برگزار شد.

همایش شیرخوارگان حسینی به یاد شهید شش ماهه دشت کربلا، حضرت علی ‌اصغر (ع) با حضور عاشقان ابا عبدالله‌ الحسین (ع) در شهر شهرکرد برگزار شد.

در این مراسم که با حضور جمع کثیری از بانوان به همراه فرزندان شیرخواره آنان برگزار می‌شود، هیئت‌های مذهبی بانوان از مناطق مختلف این شهر گرد هم آمده بودند تا عرض ارادت خود را به ساحت مقدس باب‌الحوائج حضرت علی‌ اصغر (ع) ابراز کنند.

بانوان با پوشاندن لباس‌های سبز و سربندهایی با نام حضرت علی‌اصغر (ع) به همراه فرزندان شیرخواره خود، به یاد ناله‌های مادر سوگوار حضرت علی‌اصغر(ع) اشک ماتم ریختند و عزاداری کردند.

همچنین همایش شیر خوارگان حسینی دیگری نیز با حضور پرشور مادران به همراه نوزادهای خود در مجموعه ورزشی تختی شهر فرخ شهر از توابع استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.