صدای آشنا از کربلا می آید

به گزارش خبرنگار مهر، در این قرن ماشینی و تکنولوژی عشق به امام حسین (ع) از مرزهای جغرافیایی گذشته و حاکم قلب هاست که با نزدیک شدن به سوگواری و عزاداری آن امام معصوم و 72 تن از یاران با وفایش به تپش عجیب و غریبی می افتند و این تپش ها مملو از عشق و معنویت است.

دگر نه کوچک و بزرگ، نه رنگ پوست، نه ظاهر اشخاص و نه عنوان آنها مهم است هر چه هست پیوند قلب ها و اشک ماتم مسافران غریبی است که برای ابرافراشته شدن پرچم اسلام ناب محمدی به دیار خونبار کربلا هجرت کردند.

جزیره کیش از جمله مناطقی از کشورمان است که مردمانش از نخستین روزهای نزدیک شدن به ماه محرم به تکاپوی بر افراشته شدن تکیه ها، حسینیه ها همراه با نصب پرچمها، اطلاعیه ها برای استقبال پر شور از ایام تاسوعا و عاشورای حسینی از خود بیخود می شوند.

امسال به مراتب با شور و شوق وصف ناپذیرتری آمدند که استقبال مردم نسب به سالهای گذشته با افزایش چشمگیری روبرو شده است. سراسر خیابانها، بازارها، میادین و بلوارهای جزیره کیش با نصب پرچم های سیاه و پلاکاردها و تابلوها نشان از عشق و علاقه به اهل بیت پیامبر اکرم(ص) است.

بازارهای بزرگ کیش هر کدام جداگانه با برپایی تکیه، نشان از داشتن هیئت های مذهبی است که می خواهند در ماه محرم و تاسوعا و عاشورای حسینی برای برگزاری سوگواری و عزاداری از دیگر هیئت ها سبقت بگیرند و با شکوه تر از سالهای گذشته به عزاداری بپردازند. دعوت از علما و روحانیون و مداحان مطرح کشور؛ گوشه ایی از برگزاری ایام سوگواری و عزاداری سالار شهیدان در جزیره کیش است.

هیئت های مذهبی در جزیره کیش از استانهای خوزستان، فارس، هرمزگان، چهارمحال بختیاری، بوشهر، گیلان، مازندان، خراسان رضوی، کرمان و تهران هستند که با برپایی دستجات زنجیرزنی و سینه زنی به عزاداری می پردازند و با طبخ نذورات به مدت 10 شبانه روز پذیرایی می کنند.

تعزیه خوانی، نوحه خوانی و برپایی نمازهای جماعت در مساجد و تکایا و حسینه ها هر شب جلوه خاص و پرمعنایی به ایام سوگواری و عزاداری امام حسین (ع) و یاران باوفایش می بخشد و مردم جزیره کیش در آبهای نیلگون خلیج فارس سر از پا نمی شناسند و برای نشان دادن ارادت خالصانه به امام حسین (ع) حضوری چشمگیر دارند.

شکوه و جلال سوگواری و عزاداری در ماه محرم جزیره کیش، مسافران و گردشگران خاصی را به سوی این جزیره می کشاند. در میان گردشگران خارجی مسلمانانی از کشورهای ترکیه، مراکش، فیلیپین، هندوستان، چین و امارات متحده عربی در مراسم های مختلف شرکت می کنند و به عزاداری می پردازند.

مسلمانان مقیم شیعه و اهل تسنن در جزیره کیش از شکورهای افغانستان، پاکستان، هندوستان، تایلند، چین، فیلیپین و ترکیه نیز در مراسم های گوناگون سوگواری و عزاداری امام حسین (ع) و یارانش شرکت دارند.

مسجد خاتم الاانبیا امام حسن مجتبی (ع) هر شب مملو از عزاداران می شود. در مسجد امام حسن (ع) آرامگاه پنج شهید گمنام زیارتگاه عاشقان اهل بیت و معصومین است که با روشن کردن شمع و نثار گل و گلاب یاد و خاطره شهیدان کربلا و هشت سال دفاع مقدس را زنده نگه می دارند.