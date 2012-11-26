به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر بخش‌نامه صادره از سوی اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، طبق تبصره یک ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 25 /4 /91 ریاست قوه قضائیه، دفاتر اسناد رسمی موکلفند در صورت مراجعه متقاضی نسبت به تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و ارسال اصل مدارک مورد نیاز به هیات‌های حل اختلاف موضوع ماده یک قانون یاد شده عمل کنند.



میزان نرخ دریافتی مقرر از سوی دفاتر اسناد رسمی به شرح زیر خواهد بود:

1- تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی در سامانه و ارسال فایل مربوط به دبیرخانه هیات - مبلغ 10 هزار تومان.

2- تحویل و ارسال اصل مدارک متقاضی از طریق پست به دبیرخانه هیات - مبلغ 5 هزار تومان.

3- اصلاح فرم تقاضانامه الکترونیکی در سامانه و رفع مغایرت با اصل مدارک پس از اخطار رفع نقص دبیرخانه هیات (موضوع ماده 5 آیین‌نامه) و ارسال مجدد فایل مربوطه - مبلغ 5 هزار تومان.

تبصره: در هر مورد که اصول مدارک توسط دفتر اسناد رسمی به دبیرخانه هیات ارسال می‌شود، هزینه مرسوله ‌پستی براساس تعرفه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران از متقاضی دریافت می‌شود.



براساس این گزارش، معاونت امور اسناد، ادارات کل ثبت استان‌ها،‌ دفتر بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایات سازمان و کانون سردفتردارن و دفتر یاران مسوول نظارت بر رعایت تعرفه‌های مذکور هستند.