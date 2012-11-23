حسن بهرامی نیا معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکی از سوی استاندار ایلام حسن بهرامی نیا معون سیاسی امنیتی استاندار ایلام شد.

به همین مناسبت عصر پنجشنبه درمراسم تودیع معارفه معاون سیاسی وامنیتی استانداری ایلام حسن بهرامی نیا به عنوان سرپرست معاونت ساسی امنیتی استانداری ایلام منصوب شد و از زحمات وتلاشهای حجت الاسلام رحمانی تقدیر شد.

حسن بهرامی نیا از فعالان جنبش دانشجویی دردهه 60 واوایل دهه 70 است، فوق لیسانس عمران دارد.

سوابق اجرایی وی هم در وزارت نفت و فرمانداری شهرستان تویسرکان همدان وفرماندار نمونه کشور است.

به گفته استاندار ایلام وی دارای فعالیت های سیاسی بسیاری بوده است آشنایی 20ساله ای با وی دارد.

دربخشی ازین حکم آمده است جناب آقای حسن بهرامی نیا بنا به تواناییهای جنابعالی درزمینه های مختلف ودر راستای اجرای سیاست های دولت شمارا به سمت سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری ایلام منصوب می کنم.