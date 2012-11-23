  1. استانها
  2. ایلام
۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۰

حسن بهرامی نیا معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام شد

حسن بهرامی نیا معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام شد

ایلام - خبرگزاری مهر: حسن بهرامی نیا معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکی از سوی استاندار ایلام حسن بهرامی نیا معون سیاسی امنیتی استاندار ایلام شد.

به همین مناسبت عصر پنجشنبه درمراسم تودیع معارفه معاون سیاسی وامنیتی استانداری ایلام حسن بهرامی نیا به عنوان سرپرست معاونت ساسی امنیتی استانداری ایلام منصوب شد و از زحمات وتلاشهای حجت الاسلام رحمانی تقدیر شد.

حسن بهرامی نیا از فعالان جنبش دانشجویی دردهه 60 واوایل دهه 70 است، فوق لیسانس عمران دارد.

سوابق اجرایی وی هم در وزارت نفت و فرمانداری شهرستان تویسرکان همدان وفرماندار نمونه کشور است.

به گفته استاندار ایلام وی دارای فعالیت های سیاسی بسیاری بوده است آشنایی 20ساله ای با وی دارد.

دربخشی ازین حکم آمده است جناب آقای حسن بهرامی نیا بنا به تواناییهای جنابعالی درزمینه های مختلف ودر راستای اجرای سیاست های دولت شمارا به سمت سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری ایلام منصوب می کنم.

کد مطلب 1750533

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها