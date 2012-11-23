ترویج معروفات از مهمترین برنامه های هفته بسیج در چهارمحال و بختیاری است

رضا محمد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ترویج معروفات در همه برنامه ها ی هفته بسیج گنجانده شده است.

وی تصریح کرد: با ترویج معروفات در هفته بسیج می توان به اهداف امام حسین(ع) نزدیک تر شد.

محمد سلیمانی ادامه داد: در هفته بسیج باید از توانمندی ها و فرصت هایی که در اختیار ما قرار می گیرد به نحو مطلوب استفاده کرد و بتوان این فرصت ها و توانمندی ها را برای مردم تشریح کرد.

فرمانده سپاه قمر بنی هاشم(ع) استان چهار محال و بختیاری اذعان داشت: خدمات رسانی به مردم از جمله کارهای مربوط به درمان، برپا کردن بیمارستان های صحرایی و... از دستور کارهای بسیج در این هفته است.

محمد سلیمانی یاداور شد: همایش طلاب و مبلغین اعزامی ماه محرم، تهییه و تولید و توزیع محصولات فرهنگی، تبلیغی و نمایش با مضامین بسیج و محرم، همایش بسیج و رسانه، همایش توجیهی مناجات، فضا سازی و تبلیغات محیطی ازجمله برنامه های هفته بسیج و دهه اول محرم است.

وی اذعان داشت: دیدار با خانواده شهدا وبرگزاری آئین سوگواری دهه اول محرم در محل مصلی امام خمینی به مدت 10 روز از مهمترین برنامه ها در هفته بسیج و دهه اول محرم است.