  1. بین الملل
۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۴۰

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر - گره بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های خارجی به شرح زیر است.

آسیا

-انفجار در افغانستان 24 کشته و زخمی برجا گذاشت.

-چین تاکید کرد که تسلیم فشارهای خارجی در رابطه با مناقشات ارضی با ژاپن نمی شود.

-سران دی هشت بر استفاده از انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز تاکید کردند.

خاورمیانه و آفریقا

-عامل انفجار اتوبوس در تل آویو بازداشت شد.

-درگیری میان کردهای سوریه و مخالفین 9 کشته برجا گذاشت.

-نوری المالکی از رجب طیب اردوغان همتای ترک خود خواست تا در امور داخلی دیگر کشورها دخالت نکند.

-وزیر خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این رژیم در نهایت به نابودی جنبش حماس نیاز دارد.

-اسماعیل هنیه از گروههای فلسطینی خواست تا به توافق آتش بس با رژیم صهیونیستی پایبند باشند.

-وزیر سابق سازمان امنیت و اطلاعات سودان بازداشت شد.

اروپا

-روزنامه نگاران ایتالیایی در اعتراض به تدابیر ریاضت طلبانه دولت اعتصاب می کنند.

-بانک مرکزی اسپانیا چشم انداز بدی را از اوضاع اقتصادی این کشور در سالهای آتی به تصور کشید.

کد مطلب 1750542

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