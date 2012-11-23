عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

آسیا
-انفجار در افغانستان 24 کشته و زخمی برجا گذاشت.
-چین تاکید کرد که تسلیم فشارهای خارجی در رابطه با مناقشات ارضی با ژاپن نمی شود.
-سران دی هشت بر استفاده از انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز تاکید کردند.
خاورمیانه و آفریقا
-عامل انفجار اتوبوس در تل آویو بازداشت شد.
-درگیری میان کردهای سوریه و مخالفین 9 کشته برجا گذاشت.
-نوری المالکی از رجب طیب اردوغان همتای ترک خود خواست تا در امور داخلی دیگر کشورها دخالت نکند.
-وزیر خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این رژیم در نهایت به نابودی جنبش حماس نیاز دارد.
-اسماعیل هنیه از گروههای فلسطینی خواست تا به توافق آتش بس با رژیم صهیونیستی پایبند باشند.
-وزیر سابق سازمان امنیت و اطلاعات سودان بازداشت شد.
اروپا
-روزنامه نگاران ایتالیایی در اعتراض به تدابیر ریاضت طلبانه دولت اعتصاب می کنند.
-بانک مرکزی اسپانیا چشم انداز بدی را از اوضاع اقتصادی این کشور در سالهای آتی به تصور کشید.
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