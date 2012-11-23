مخالفت اسرائیلی ها با آتش بس در غزه/ اوباما ارادت خود را به نتانیاهو ابراز کرد

پس از اعلام آتش‌ بس در نوار غزه، "فرانسوا اولاند" رئیس فرانسه ضمن استقبال از توافق حاصله میان صهیونیست ها و فلسطینیان و قدردانی از میانجیگری مصر در این قضیه درباره تداوم توافق ابراز امیدواری کرد.

"لوران فابیوس" وزیر خارجه فرانسه نیز ضمن استقبال از آتش بس در غزه و لزوم پایبندی به مفاد این آتش از سوی طرفین تاکید کرد که افزایش خشونت ها در روزهای اخیر نشان می دهد که مذاکرات صلح باید هر چه سریعتر از سر گرفته شود.

وزیر خارجه فرانسه در ادامه بر ادامه گفتگوها میان مقامات فلسطینی و اسرائیلی برای رسیدن به راه حل پایدار و راه حل دو دولتی تاکید کرد.

همچنین "بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل پس از دیدار با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در گفتگو با خبرنگاران بر لزوم دستیابی به آتش بس کامل و صلح میان طرفین تاکید کرد.

بان کی مون همچنین با تاکید بر حفظ خویشتنداری اسرائیلی ها و فلسطینیان در قبال مناقشات موجود و پایبندی به تعهدات موجود در عین حال به وجود مشکلاتی بر سر اجرای این آتش بس اشاره کرد.

دبیر کل سازمان ملل با تاکید بر ضرورت پایان دادن به خونریزی در غزه و ارسال کمک های بشردوستانه به ساکنان غزه گفت: برای برقراری آتش بس راه طولانی در پیش داشته و باید جزییات این توافق مشخص شود.

"باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا نیز بار دیگر ارادت خود را به نخست وزیر رژیم صهیونیستی نشان داد و از بنیامین نتانیاهو و محمد مرسی به خاطر تلاش برای ایجاد آتش بس قدردانی کرد.

وزیر امور خارجه آلمان نیز در گفتگوی تلفنی با همتای اسرائیلی ضمن بررسی اوضاع غزه و استقبال از آتش بس در نوار غزه بر رعایت این آتش بس تاکید کرد.

خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا و رییس شورای اروپا در بیانیه‌ ای مشترک ضمن استقبال از برقراری آتش‌ بس در نوار غزه بر ضرورت اجرای آن تاکید کرد و آن را حیانی خواند.

مقامات اروپایی با تاکید بر تلاش اتحادیه اروپا برای صلح در خاورمیانه با خانواده قربانیان که بستگان خود را در درگیریهای اخیر از دست دادند، همدردی کردند.

"جولیا گیلارد" نخست وزیر و "باب کار" وزیر خارجه استرالیا نیز ضمن استقبال از آتش بس در نوار غزه بر پایبندی طرفین به این آتش بس تاکید کرده و از مصر به خاطر داشتن نقش میانجی در جراین مذاکرات تشکر کردند.

"الکساندر لوکاشوویچ" سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه نیز ضمن استقبال از توافق آتش‌ بس بین فلسطین و اسرائیل بر توقف خشونت ها در نوار غزه ابراز امیدواری کرد.

"چو تای یانگ" سخنگوی وزارت خارجه کره جنوبی نیز با تاکید بر لزوم پایان دادن به درگیریها در نوار غزه حمایت خود را از این آتش بس و پایبندی طرفین به تعهدات خود اعلام کرد.

رسانه های چاپ سرزمین های اشغالی نیز در گزارشهای خود به واکنش اسرائیلی ها به این توافق پرداختند.

در همین رابطه جروزالم پست اعلام کرد که اکثر اسرائیلی ها با این آتش بس مخالفت هستند. رسانه های اسرائیلی اعلام کردند که شهروندان و ساکنان بر این باورند چنین آتش بسی باعث ادامه موشک باران در روزهای آتی خواهد شد.