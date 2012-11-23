اردبیل قهرمان ووشو بانوان انتخابی استان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که شامگاه پنجشنبه به پایان رسید، 65 ووشوکار از شهرستانهای استان در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و در مسابقات انتخابی در آکادمی ووشوی اردبیل به رقابت پرداختند.

در پایان این رقابتها و در رده بندی تیمی مجموع رده های سنی اردبیل با 16 طلا، 13 نقره و پنج برنز در سکوی نخست ایستاد و تیمهای گرمی با سه طلا، یک نقره و پنج برنز، پارس آباد با یک طلا و یک برنز و مشگین شهر با یک نقره به ترتیب در رده های دوم تا چهارم جای گرفتند.

همچنین در رده بندی انفرادی و در رده سنی نوجوانان رقیه فیروزی، ویدا علی نژاد و هانیه وطن زاده از گرمی، شراره حضرتی، محدثه سیدمطاعی، الهه عبدالرحیمی، کیمیا فضایی و راضیه اقدسی عنوان قهرمانی اوزان هشتگانه این رده سنی را از آن خود کردند.

در رقابتهای رده سنی جوانان نیز سمیه لطفی، سودا محمدزاده، فاطمه قاسمی آرزو جهانی و شیوا فیاضی از اردبیل با غلبه بر حریفان خود طلاهای اوزان پنجگانه این رده سنی را به دست آوردند.

در مسابقات بزرگسالان نیز صدیقه جنگاه شیخلار، فرحناز قاسمی، مرضیه محمدی، معصومه صالحی، لیلا میکائیلی، عظیمه زارعی از اردبیل و حلیمه عبدلی از پارس آباد به عنوان نفرات برتر اوزان هفتگانه معرفی شدند.

