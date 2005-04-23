شارون و ابومازن به زودي با هم ديدار مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الخليج امارات، دفتر شارون اعلام كرد وي به زودي با ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين ديدار خواهد كرد.



انتشاراين خبر پس از آن صورت مي گيرد كه مسئولان تشكيلات خودگردان و رژيم صهيونيتسي مذاكرات مربوط به عقب نشيني احتمالي تل آويو از نوار غزه كه انتظار مي رود شارون اجراي آن را سه هفته به تاخير بيندازد، را اعلام كردند .



دفتر شارون در بيانيه خود افزود: ابومازن درتماس تلفني با شارون عيد فصح يهوديان( سالگرد خروج يهوديان از مصر در زمان حضرت موسي عليه السلام) را به وي تبريك گفت .



منابع فلسطيني و اسرائيلي نيز اعلام كردند كه شائول موفاز وزير جنگ اسرائيل با محمد دحلان وزير امورغير نظامي تشكيلات خودگردان درباره ضرورت هماهنگي براي عقب نشيني مقرر اسرائيل از نوار غزه در فصل تابستان توافق كردند.



به گفته اين منابع، دحلان و موفاز تصميم گرفتند كميته هاي مشتركي از سوي طرفين براي اين منظور تشكيل دهند.



بنا بر گزارش منابع خبري ديدار دحلان و موفاز كه چهار ساعت طول كشيد، در تل آويو برگزار شد.

شايان ذكر است رژيم صهيونيستي به مناسبت ايام عيد فصح( سالگرد خروج يهوديان ازمصر) از چند شب پيش با اعلام وضعيت فوق العاده در تمام مناطق كرانه باختري اين منطقه را به مناطق بسته نظامي تبديل كرد اين وضعيت تا فردا يكشنبه ادامه خواهد يافت.