عرضه مشتقات نفتي از طريق بورس فلزات تهران// بورس فلزات به بورس كالاهاي صنعتي تبديل مي شود

نصرالله برزني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهربا اشاره به برنامه هاي اساسي بورس فلزات در سالجاري گفت: تنوع بخشي از جمله فعاليتها و اقدامات مهم اين بورس در سالجاري خواهد بود.

وي متنوع كردن كالاهاي مورد معامله و افزايش حجم معاملات را از جمله اهداف برنامه تنوع بخشي بورس فلزات برشمرد و افزود: ورود سيمان به اين بورس از اولويت هاي امسال بورس فلزات مي شود كه به احتمال زياد تا اوايل پاييزانجام مي شود.

وي تصريح كرد: چنانچه كار تاسيس بورس نفت به طول بكشد مشتقات نفت نيزاز طريق بورس فلزات عرضه خواهد شد كه در اين صورت بورس فلزات به بورس كالاهاي صنعتي تبديل خواهد شد.

وي با اشاره به اينكه بورس فلزات برنامه اي براي توسعه فيزيكي خود ندارد، تبديل بورس فلزات به يك بورس كالاي واقعي را از جمله اقدامات مهم اين بورس در سالجاري است.

برزني معرفي قراردادهاي آتي ( فيوچر) و معاملات اختياري را از جمله فعاليتهاي اساسي بورس فلزات در سالجاري بيان كرد كه در حال حاضر نيزكميته هايي تشكيل شده و مقدمات اين كار را فراهم مي كنند و براي انتقال سرعت در اين راستا از دانش فني خارجيها استفاده خواهد شد.

وي افزود: در مجموع شرايطي بوجود خواهد آمد كه حجم معاملات بورس فلزات در سالجاري به چند برابر كنوني افزايش خواهد يافت.