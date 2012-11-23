سه تیم پزشکی به مناطق محروم کهگیلویه و بویراحمد اعزام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، البرز جهانگیری افزود: در این گروهها تیم دندانپزشک و متخصص عفونی به منطقه "لیکک" بهمئی، پزشک عمومی و پرستار به منطقه "پشت کوه جلیل" و پزشک عمومی و متخصص داخلی به منطقه "زیلایی" اعزام شدند.

وی مجموع اعضای این تیمها را 50 نفر عنوان کرد و اظهار داشت: از ابتدای سال جاری، 90 تیم از کانون بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به مناطق محروم استان اعزام شده اند.

جهانگیری افزود: تیمهای اعزامی به مناطق محروم در سه زمینه بهداشتی، درمانی و آموزشی فعالیت می کنند.

وی تصریح کرد: در مجموع دو هزار ویزیت پزشک عمومی، 500 مورد نمونه برداری آزمایشگاهی، 500 مورد ویزیت دندانپزشکی و 500 مورد نیز ویزیت توسط متخصصان گوناگون در این مناطق انجام شده است.

رئیس کانون بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بیان داشت: علاوه بر خدمات پزشکی، داروی بیماران مراجعه کننده نیز به صورت رایگان در اختیار آنها قرار می گیرد.

جهانگیری افزود: در بررسی بیماران در مناطق محروم، 25 نفر از بیماران نیازمند جراحی بودند که همگی به بیمارستان های شهری استان معرفی شده و مورد مداوا قرار گرفتند.

وی تصریح کرد: اعضای هر کدام از تیم های اعزامی، با توجه به شرایط اقلیمی، جمعیتی و امکانات مناطق محروم تعیین می شود.

پرداخت اعتبار برای بهسازی کارگاههای قالیبافی مددجویان کهگیلویه

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کهگیلویه گفت: در راستای بهسازی و مجهز کردن کارگاههای قالی بافی طرح های اشتغال زایی کمیته امداد این شهرستان، مبلغ 14میلیون ریال اعتبار به مجریان این کارگاهها پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عنایت رحیمی نیا افزود: کمیته امداد به منظور توانمندسازی و اشتغال مددجویان تحت حمایت خود اقدام به پرداخت وامهای مشاغل خانگی در رشته های خیاطی، گلیم بافی، قالی بافی، دوختهای تزیینی، تکه دوزی و کامپیوتر کرده است.

وی بیان داشت: در همین راستا با توجه به ضرورت رعایت اصول بهداشتی برای کارگران، این میزان اعتبار برای تعمیر و بهسازی کارگاههای قالی بافی پرداخت شد.

وی افزود: نصب در و پنجره، رنگ آمیزی و ایزوگام هفت کارگاه قالی بافی از جمله اقدامات بهسازی برای این کارگاههاست.

رحیمی نیا گفت: بهسازی و بهداشتی کردن محیط کارگاهها علاوه بر سلامت روح و روان و کاهش بیماری کارگران، باعث افزایش راندمان کار و درآمد طرح ها و ایجاد شور و نشاط برای ادامه کار مجریان آنها می شود.

پرداخت 86 مورد کمک هزینه ازدواج به مددجویان چرامی

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان چرام از اهدای 86 مورد کمک هزینه جهیزیه و ازدواج به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسن مظاهری گفت: یکی از برنامه ها و خدمات کمیته امداد به مددجویان تحت حمایت، پرداخت کمک هزینه جهیزیه به نوعروسان و هدیه به دامادها برای شروع زندگی مشترک است.

مظاهری اظهار داشت: در همین راستا کمیته امداد شهرستان چرام تعداد 68 مورد کمک هزینه تأمین جهیزیه و 18مورد هدیه به داماد در شش ماهه اول سال جاری به مددجویان تحت حمایت پرداخت کرده است.

وی اعتبار درنظر گرفته شده برای تأمین جهیزیه نوعروسان را بالغ بر 680 میلیون ریال و میزان هدیه ازدواج به دامادها را 36 میلیون ریال عنوان کرد.

مظاهری بیان داشت: 44 پرونده نوعروس هم در نوبت مساعدت قرار دارد که برای مساعدت به این تعداد پرونده مبلغ 440 میلیون ریال اعتبار مورد نیاز است.

وی از همه خیرین و مردم نوع دوست استان خواست در این امر خیر کمیته امداد را یاری کنند.

برگزاری کلاس آموزش احکام برای مددجویان بویراحمدی

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان بویراحمد از برگزاری 53 ساعت جلسه آموزش احکام برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زریر انصاری گفت: این جلسات اموزشی برای بالابردن آگاهی مددجویان در مسائل دینی و شرعی طی دوماهه اخیر برگزار شد.

انصاری مسائل مطرح شده در این جلسات را آموزش در خصوص احکام شرعی از جمله معاد، نماز، روزه، غسل، حلال و حرام عنوان کرد.

وی بیان داشت: همچنین در این جلسات مربیان به شبهات مددجویان در خصوص احکام شرعی پاسخ دادند.

انصاری یادآور شد: تعداد 53 خانواده در این جلسات آموزشی شرکت کردند.

کارگاه پیشگیری از وقوع جرم در یاسوج برگزار شد

اولین کارگاه علمی و کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم استان کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در این کارگاه گفت: پیشگیری از وقوع جرم در اولویت کار بسیاری از نهادهای حقوقی و قضایی کشورها قرار دارد.

علی جمادی افزود: امنیت پایدار زیر بنای امنیت سیاسی، اقتصادی و... است و پیشگیری از وقوع جرم می تواند موجب ایجاد امنیت پایدار شود.

وی اظهار داشت: امروزه جرم شناسان و حقوق دانان بر این باورند که با همه تلاشها باز هم جرم افزایش یافته است بنابراین کاهش جرم جز از مسیر پیشگیری امکان پذیر نیست.

جمادی گفت: باید با همکاری همه نهادهای اجرایی و فرهنگی ریشه های جرم را بخشکانیم و این مهم نه تنها هزینه بردار نیست بلکه سرمایه گذاری برای آینده است.