به گزارش خبرنگار مهر، تیم کشتی فرنگی صبای قم در فصل جدید مسابقات لیگ برتر کشتی فرنگی قهرمانی باشگاه های کشور با سه تیم به رقابت می پردازد.



بعد از اعلام آمادگی باشگاه فرهنگی ورزشی صبای قم، جلسه هماهنگی و قرعه کشی فصل جدید رقابت های لیگ برترکشتی فرنگی در محل فدراسیون کشتی برگزار شد و علاوه بر تیم کشتی فرنگی صبای قم سه تیم دیگر نیز برای حضور در این رقابت ها اعلام آمادگی کردند.



بر اساس برنامه ریزی فدراسیون کشتی، در این جلسه که نمایندگان چهار تیم حضور داشتند، تیم های صبای قم و فولاد ماهان سپاهان اصفهان برای حضور در رقابتها اعلام آمادگی کردند اما نمایندگان خوزستان، آنزان ایذه و هیئت کشتی خوزستان در این جلسه برای جذب حامی مالی و انجام امور اداری فرصت خواستند.



این در حالی است که سازمان لیگ فدراسیون کشتی مصمم به برگزاری لیگ مسابقات کشتی فرنگی است و برای این منظور روز دهم آذرماه را برای اعلام آمادگی نهایی تیم ها در نظر گرفته است و پس از این زمان در مورد برگزاری رقابتها تصمیم گیری می شود.



مصاف صبا و راه‌آهن هشتم آذر ماه در ورزشگاه یادگار امام قم



تیم فوتبال صبای قم در شانزدهمین بازی خود در لیگ دوازدهم فوتبال باشگاه های برتر کشور هشتم آذر ماه در قم به مصاف تیم راه آهن شهر ری می رود.



بر اساس برنامه ریزی سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال کشورمان، دیدارهای هفته شانزدهم از دور رفت دوازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور روز هشتم آذر ماه به انجام می‌رسد و تمام بازی ها همزمان برگزار می شود.



این در حالی است که طبق برنامه باز های این هفته، تیم فوتبال صبای قم در دیداری خانگی که هشتمین میزبان شاگردان مرفاوی در این فصل محسوب می‌شود از ساعت 15:15 روز چهارشنبه هشتم اذر ماه میزبان شاگردان علی دایی در تیم راه آهن شهر ری خواهند بود.



پیروزی تیم شهید بیطرفان قم در لیگ جوانه های کاراته کشور



تیم کاراته شهید بیطرفان قم در مسابقات لیگ کاراته رده سنی نوجوانان کاراته باشگاه های کشور برابر رقیب سرسخت تهرانی خود به پیروزی دست یافت.



یک پیروزی دیگر برای کاراته کاهای تیم شهید بیطرفان قم در لیگ جوانه کشور در حالی رقم خورد که سومین هفته لیگ نوجوانان کشور با عنوان لیگ جوانه در سالن شهید کبکانیان تهران برگزار شد و طی آن تیم شهیدبیطرفان قم مقابل تیم شوکوکای یونیون تهران به میدان رفت و با نتیجه 21 بر 7 برنده این دیدار شد.



تیم شهید بیطرفان در دور بعدی این رقابت ها برابر تیمهای سپاه روح الله مرکزی، شوتوکان اصفهان و آرش ماکو قرار

خواهد گرفت در صورت کسب پیروزی در این سه دیدار به مرحله بعد راه خواهد یافت و یکی از سه نماینده قم در مرحله نهایی رقابت خواهد بود.

