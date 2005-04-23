كانديداهاي رياست جمهوري اعلام حضور كنند

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، با توجه به اينكه دوازدهمين نمايشگاه مطبوعات درآستانه انتخابات رياست جمهوري برگزار مي شود و اينكه مطبوعات آيينه افكار عمومي به شمار مي رود. كانديداهاي رياست جمهوري مي توانند با حضور درنمايشگاه به ارائه ديدگاههاي خود بپردازند .

لازم به ذكر است نامزدهاي رياست جمهوري درصورت تمايل جهت حضور درنمايشگاه مي توانند باشماره تلفن 8812832 ستاد برگزاري نمايشگاه و09121894444 دكتر احمد حلت دبير نمايشگاه تماس حاصل كنند تا زمان و مكان مناسبي جهت اين نشست ها دراختيار ايشان قرار گيرد .

گفتني است ستاد برگزاري دوازدهمين نمايشگاه مطبوعات درنظردارد درايام برگزاري نمايشگاه فضاهايي را دراختيار كانديداهاي رياست جمهوري قرار دهد تا آنها بتوانند با برگزاري نشست هاي پرسش و پاسخ سخنراني به ارايه ديدگاه هاي خود به مردم بپردازند .

دوازدهمين نمايشگاه مطبوعات از13تا 23 ارديبهشت ماه درمحل دائمي نمايشگاه بين المللي تهران برگزار مي شود .