  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۳ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۴:۱۸

جهت قرار گرفتن فضا و زمان مناسب در دوازدهمين نمايشگاه مطبوعات

كانديداهاي رياست جمهوري اعلام حضور كنند

كانديداهاي رياست جمهوري مي توانند جهت دراختيار گرفتن فضا وزمان مناسب به منظور ارايه ديدگاه هاي خود به مردم اقدام كنند.

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، با توجه به اينكه دوازدهمين نمايشگاه مطبوعات درآستانه انتخابات رياست جمهوري برگزار مي شود و اينكه مطبوعات آيينه افكار عمومي به شمار مي رود. كانديداهاي رياست جمهوري مي توانند با حضور درنمايشگاه به ارائه ديدگاههاي خود بپردازند .

لازم به ذكر است نامزدهاي رياست جمهوري درصورت تمايل جهت حضور درنمايشگاه مي توانند باشماره تلفن 8812832 ستاد برگزاري نمايشگاه و09121894444 دكتر احمد حلت دبير نمايشگاه تماس حاصل كنند تا زمان و مكان مناسبي جهت اين نشست ها دراختيار ايشان قرار گيرد .

گفتني است ستاد برگزاري دوازدهمين نمايشگاه مطبوعات درنظردارد درايام برگزاري نمايشگاه فضاهايي را دراختيار كانديداهاي رياست جمهوري قرار دهد تا آنها بتوانند با برگزاري نشست هاي پرسش و پاسخ سخنراني به ارايه ديدگاه هاي خود به مردم بپردازند .

دوازدهمين نمايشگاه مطبوعات از13تا 23 ارديبهشت ماه درمحل دائمي نمايشگاه بين المللي تهران برگزار مي شود .

کد مطلب 175061

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها