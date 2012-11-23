ضرورت بسط و گسترش فرهنگ جهادی بین دانشجویان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامرضا حیدری صبح جمعه در جمع دانشجویان بسیجی استان بوشهر ضمن محکوم کردن حمله اسرائیل به نوارغزه اظهار داشت: این حملات در سایه حمایت های گسترده آمریکای جنایتکار و کشورهای اروپایی صورت می‌گیرد و آنها در ریختن خون کودکان بی گناه غزه شریک هستند.

وی در ادامه افزود: امروز شاهد بدترین وفجیع ترین صحنه‌ها در غزه هستیم و کودکان در سکوت کشورهای عربی و کشورهای مدعی حقوق بشر به خاک و خون کشیده می‌شود و ما اساتید و دانشجویان بسیجی این حملات را محکوم کرده و آمادگی خود را برای اعزام به غزه با اجازه نماینده ولی فقیه در استان اعلام می‌‌کنیم.

حیدری اضافه کرد: به همت جهادگران بسیج دانشجویی استان بوشهر امروز ما شاهد پیشرفت‌های خوبی دین در عرصه‌های فرهنگی، علمی، آموزشی، بهداشتی، ورزشی و...در سطح روستاها هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر ادامه بیان داشت: دانشجویان جهادی دانشگاه علوم پزشکی نیز امسال استقبال بیشتری ازاین طرح نسبت به سال‌های گذشته به عمل آوردند.

وی بیان داشت: امسال استقبال خوبی از اردوهای جهادی در روستاها صورت گرفت و این در شرایطی بود که دانشجویان جهادی ما در آب وهوای بسیار گرم استان بوشهر و در ماه مبارک رمضان با زبان روزه اقدام به برپایی این اردوها در روستاهای محروم و گاها صعب العبور می‌کردند و بسط و گسترش فرهنگ جهادی می‌تواند یکی از مهمترین ابعاد اردوهای جهادی باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهردر پایان گفت: اردوهای جهادی نقش شب‌های امیرالمومنین(ع) با محرومان را برای بسیجیان ایفاء می کند؛ اینجاست که " محرومیت زدایی" یک فرهنگ می‌شود و علاوه بر زمینه عمرانی، در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اشتغال‌زایی و . . . نیز به کم برخورداران جامعه کمک‌رسانی خواهد شد.